Силиконката с кученцето отива при прокурорите. Какво я чака
На клип в социалните мрежи, се вижда как тя го гали, докато кара
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На клип в социалните мрежи, се вижда как тя го гали, докато кара
Диана Русинова с пореден злостен коментар: Какво чака още МВР
Много пъти природата е намирала начин да ни предупреди, че определени растения са полезни или токсични, придавайки им любопитна форма или цветове
Съучастникът е предаден на службите за защита на животните
Разходка на евродепутат до историческа забележителност край Благоевград завърши с осиновено кученце. Мъник се завъртя около Андрей Новаков от ГЕРБ/ЕНП...
Руският президент Владимир Путин зарадва момиченце с кученце. 11-годишната Алина Зяйкова получи Чихуахуа в Севастопол, Крим. Заместник-управителят на...