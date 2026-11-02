Поискаха национален протест заради изверга, убил кучето

Теди Александрова призова за национален протест срещу насилието над животни след жестокото убийство на кученцето Кнопа в София. Попфолк певицата избухна срещу безнаказаността на извършителите на подобни деяния и обяви, че организира протест пред Народното събрание на 4 ноември от 19:00 часа.

Изпълнителката публикува поредица от гневни сторита в Инстаграм, в които не скри възмущението си от поредния случай на жестокост към беззащитно животно.

"И този изрод го е раждала майка??? Господи, какви зли хора има! В какъв свят живеем?! Колко такива случаи трябва да има, че да се вземат мерки от шибаната държава срещу такива изроди!", написа Александрова.

Певицата беше категорична, че повече не желае да стои безучастно и затова е решила да предприеме конкретни действия.

"Лично аз заставам с името си и с лицето си пред всички вас. Искам да ви кажа, че организирам национален протест срещу всички тези насилници и убийци на беззащитни същества - животните, защото е крайно време да се вземат мерки от държавата и оттук нататък да няма повече такива случаи", заяви тя.

Теди призова всички хора, които обичат животните, да се присъединят към демонстрацията в сряда от 19:00 часа пред Народното събрание.

"Ако истински обичаш животните, заповядай на протеста в сряда в 19:00 часа пред Народното събрание. Нека всички заедно да се съберем и да бъдем единни в тази кауза", апелира изпълнителката.

Александрова настоя насилниците на животни да получават най-строги наказания и да има възмездие за извършените жестокости. Тя подчерта, че животните заслужават любов и грижи, тъй като не могат сами да се защитят.

"Животните са най-невинните и чисти създания на света и ние, хората, трябва да ги обичаме и да се грижим за тях, защото те носят само любов и топлина на този свят", сподели певицата.

Повод за острата ѝ реакция е трагедията с 9-годишния йоркширски териер Кнопа, който загина на 1 ноември в столичния квартал "Кръстова вада". Според свидетелските разкази мъж ритнал с голяма сила 3-килограмовото кученце, което отхвръкнало към паркиран автомобил и издъхнало на място.

Случаят предизвика огромно възмущение в социалните мрежи. Собственици на домашни любимци вече се събраха на протест в "Кръстова вада", а редица популярни личности, сред които Тита и Йоана Илиева от "Ергенът", също осъдиха жестокостта.

Сега Теди Александрова призовава недоволството да се пренесе и пред Народното събрание, където според обявеното от нея на 4 ноември трябва да се проведе национален протест с искане за по-сурови наказания срещу насилието над животни.