Известна астроложка каза какво очаква за Илияна Йотова

На фона на официалните резултати, според които Илияна Йотова е седмият президент на България и първата жена на този пост, астрологът Мира Кунева разкрива какво показват звездите за нейната личност и дали според астрологичните прогнози победата ѝ е била предначертана.

Какво показват звездите за Илияна Йотова

Въпреки че в момента периодът изобилства от ретроградни планети, според астролога Мира Кунева звездите сякаш са подредени благоприятно за Илияна Йотова.

"Йотова е с три планети в Скорпион и Луна в Близнаци. Тя е доста адаптираща се личност, особено в дейности, свързани с публика, медии, но ретроградният Меркурий за нея не виждам да има по-специално значение", коментира Кунева, цитирана от Bulgaria on air.

Благоприятно разположение на планетите

Оказва се, че като представител на зодия Скорпион, планетата покровител на седмия ни президент е Марс, който е символ на енергията и действията.

"Илияна Йотова е родена с Марс на 27 градуса в Лъв. Марс управлява амбицията на един човек и способността му да се налага в живота. В момента Юпитер в Лъв минава през Марс в хороскопа на Йотова. Това е благоприятен аспект.

В момента, в който тя влиза в кампания, тя има един от най-щастливите аспекти да се наложи, да победи и да се покаже по начин, по който да се хареса на публиката", допълни Мира Кунева.

До следващото лято Илияна Йотова ще има "зелена улица" от звездите, която вещае успехи и победи, сочи още прогнозата на астролога.