Нови разкрития за астроложката Алена. Била таен съветник на Тодор Живков
Астроложката била много близка с Людмила
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Астроложката била много близка с Людмила
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Авторката на нашумялата книга "Експертите на прехода" д-р Достена Лаверн влиза в редиците на БСП. Преди десетина дни стана ясно, че ярки леви интелект...