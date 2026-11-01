Радев с първи коментар за победата на Йотова

Познавам г-жа Илияна Йотова от 10 години и знам, че тя ще бъде един достоен президент. Това коментира пред журналисти премиерът Румен Радев. Той не се спря, за да отговаря на журналистически въпроси, а отиде към щаба на Йотова в НДК, за да поздрави лично победителя в президентските избори.

Илияна Йотова удвои подкрепата си на балотажа. За нея са гласували над 1 100 000 българи. Според данните от паралелното преброяване на „Тренд“ тя печели изборите с 59 на сто от гласовете. За Гюров са гласували 38 процента.