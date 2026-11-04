Според проучване: Българинът работи добре, но не се чувства оценен

Българите знаят какво се очаква от тях на работното място и разполагат с необходимата яснота при изпълнението на служебните си задължения. Чувстват се обаче недостатъчно оценени, а доверието към работодателите и възможностите за професионално и личностно развитие остават сериозно предизвикателство. Това показва първото мащабно проучване на удовлетвореността и ангажираността на служителите в България, представено по време на конференцията HR Days 2026: Beyond Engagement на Българската асоциация за управление на хора.

Изследването е на международната платформа The Happiness Index в партньорство с Pluxee Bulgaria. То е проведено в периода октомври 2025 – февруари 2026 г. сред 1591 участници, като са събрани над 40 000 отговора.

Признанието задържа хората

Българските служители се представят малко по-добре от средното за Европа по отношение на рационалните фактори в работата – яснота на задачите и сигурност. Същевременно изостават по показатели като принадлежност към екипа, личностно развитие и смисъл от работата.

Най-сериозни разлики се отчитат при личностното развитие (-10,3%), усещането за смисъл и цел (-9,7%) и отношенията на работното място (-6,5%).

„Българските компании се справят отлично с оперативното изпълнение, като демонстрират висока степен на яснота и осигуряване на необходимите ресурси за работа. Налице е обаче осезаем дефицит по отношение на емоционалните стимули, като възможностите за личностно развитие и признанието“, коментира Мат Фелън, съосновател на The Happiness Index.

По думите му трайните резултати и устойчивостта на компаниите зависят от способността на ръководителите да изградят емоционална връзка със служителите и да им осигурят пространство за развитие.

Заплатите получават слаба оценка

Общият индекс на щастие и ангажираност на работното място в България е 6,9 от 10 при 7,3 за света. Усещането на служителите, че са ценени като личности, получава оценка 6,5 при 7,0 на глобално ниво.

Още по-осезаемо е изоставането при възнагражденията, социалните придобивки и стимулите. Българските работещи оценяват справедливостта им с 5,7 от 10, докато средният световен резултат е 6,5.

Проучването показва, че признанието е сред факторите с най-силна връзка както с удовлетвореността, така и с желанието на служителите да останат на работното си място.

Придобивките не са достатъчни

Работодателите трябва да обърнат по-голямо внимание на цялостната среда в компаниите – от справедливото заплащане и допълнителните стимули до възможностите за развитие, добрата комуникация и признанието за постигнатите резултати.

„Индексът на щастието е ключов показател, който проследяваме регулярно. Чрез него измерваме не само пулса на пазарите, на които оперираме, но и нагласите на нашите собствени служители“, посочва Мариус Попеску, оперативен директор на Pluxee България.

Според изводите от доклада страната е на кръстопът по отношение на организационната култура. Компаниите успяват да организират работата, но за да задържат добрите кадри, трябва да инвестират повече в доверието, принадлежността и усещането на хората, че трудът им има значение.