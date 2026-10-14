Правителството съкращава 50 щата в една агенция

Правителството намалява числеността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с 50 щатни бройки. Промяната е заложена в постановление, прието от Министерския съвет.

С решението се оптимизира персоналът и се актуализират функциите на административните звена в агенцията. Целта е по-ефективно използване на човешките и финансовите ресурси, по-ясно разпределение на задачите и отговорностите и по-добра координация между отделните структури.

Според правителството съкращаването на щата няма да попречи на работата на институцията по контрола върху спазването на трудовото законодателство и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Мярката е част от политиката на кабинета за повишаване на ефективността на държавната администрация и ограничаване на административните разходи.