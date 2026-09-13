Правителството с ключов ход за студентските кредити
Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища
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Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища
Депутатът от ДПС направи ключов анализ на кабинета
Поредна атака от лидера на ИТН
Кабинет на компромиса
Веднага се събраха заедно и отправиха обща декларация
Какво допуска опитният политик
Каза и кога да бъдат изборите
Средствата са отпуснати от правителството
Правителството ще отпусне 20 млн. лева за за покриване на нуждите за закупуване на нови учебници и учебни помагала за деца и ученици в общинските детс...
Нови 28 145 409 лв. за изпълнение на проекти и дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия се очаква да отпусне...
Критикуват вицепремиера Христо Иванов заради дъщерята на Величко Адамов
София. Има голямо забавяне в темпа на работа на правителството. До този извод е стигнало ръководството на "Коалиция за България" след евровота, заяви...
София. Лидерът на Атака Волен Сидеров обяви, че не подкрепя кабинета и призова премиера Пламен Орешарски да се отърве от политическия натиск на БСП и...
Иржи Руснок не получи доверие от парламента
София. Тринайстият ден на демонстрации срещу правителството продължава с традиционното събиране от 18.30 часа на площад „Независимост". За пръв път от...
София. В столицата и страната за 12 пореден ден хората протестират срещу правителството на Пламен Орешарски. Вече има и онлайн – петиция за оставката...
София. До края на следващата година ще бъдат обявени още 33 защитени зони по директивата за хабитатите в рамките на мрежата НАТУРА 2000. Това предвижд...
В София е назначен Росен Малинов, бивш общински съветник от БСП
София. От вторник е активен имейлът [email protected] в интернет страницата на правителството, съобщиха от правителствената пресслужба. На него...