Взеха извънредно решение за Бургас!

Областният управител на Бургас Дико Диков задейства националната система за ранно предупреждение BG-ALERT заради опасността от интензивни валежи и внезапни наводнения в региона. Малко след 11:30 часа днес, мобилните телефони на гражданите получиха предупредително съобщение на български и английски език с конкретни указания за безопасност, пише Флагман.

„Интензивен дъжд. Очакват се обилни валежи с опасност от внезапни наводнения. Избягвайте преминаването през наводнени участъци, подлези и мостове. Преместете автомобилите и ценни вещи от ниски и застрашени места. Изпълнявайте указанията на компетентните органи“, гласи съобщението, изпратено чрез BG-ALERT. Като орган, издал предупреждението, е посочен областният управител на Бургас Дико Диков.

Решението за задействане на системата е превантивно, за да бъдат предупредени навреме хората в застрашените райони. Националният институт по метеорология и хидрология повиши степента на предупреждение за опасни валежи в Бургаска област от оранжев на червен код.

Най-големи количества дъжд през изминалата нощ са измерени в община Царево, където циклонът премина с интензивни валежи. В района на Велика и Фазаново са отчетени над 120 литра на квадратен метър. Въпреки това към сутринта нямаше затворени пътища, прелели реки или язовири. Водата се оттичаше нормално, а критичните участъци останаха под наблюдение.

Кметът на Царево Марин Киров благодари днес на служителите на МВР и на екипите, които през цялата нощ са извършвали обходи и са следили състоянието на рисковите места.

Той посочи, че реките, язовирите и деретата, по които през годината са извършени дейности по почистване, се оттичат нормално. Именно това е сред важните обстоятелства след падналите огромни количества дъжд.

Ситуацията остава под наблюдение и в останалите крайморски общини. В Приморско екипите също са в готовност за реакция, а местната администрация призовава гражданите да избягват ненужни пътувания и преминаване през потенциално опасни участъци.

Областният управител Дико Диков съобщи, че река Черна е поела падналите количества дъжд. За корекцията на нейното корито все още се очаква финансиране.

Предупреждението чрез BG-ALERT не означава, че вече има настъпило бедствие. Целта е хората да предприемат мерки преди евентуално рязко покачване на водите. Властите призовават гражданите да не преминават през залети участъци, мостове и подлези и да следят указанията на компетентните институции.