Кошмар в Царево, тежка нощ в Шабла

Проливни дъждове се изсипаха през нощта над Община Царево. Най-силни са били валежите в района на селата Велика и Фазаново, където са отчетени над 120 литра на квадратен метър.

Въпреки голямото количество дъжд, обстановката остава спокойна. Няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално. През цялата нощ екипи на полицията и общината са наблюдавали критичните участъци.

Валежите продължават и днес, а местните власти призовават жителите и шофьорите към повишено внимание.

Продължава бедственото положение в Шабла.

През нощта екипи на пожарната и полицията следяха рисковите участъци в общината заради очакваните нови валежи.

"Стандарт" припомня, че там преля дере и наводни дворове и пътища. Във вторник 16 души бяха евакуирани превантивно, а в Дуранкулак няколко коли бяха отнесени от придошла река.

Кметът на Шабла Мариян Жечев увери, че към момента обстановката е стабилизирана и няма опасност за хората. Отводнителни мероприятия ще започнат през днешния ден, както и почистване на пътищата.

„Обстановката на територия Добрич бавно се възстановява. Река Краневска предстои да бъде почистена тази седмица. Очаква се и комисия, която ще извърши отново оглед на всички такива басейни”, добави областният управител на Добрич Руслан Томов в ефира на „Здравей,България”.