Окончателно! Най-важната новина за минималната заплата

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Размерът е определен за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Постановлението на правителството, с което се определя новият размер на минималното трудово възнаграждение, бе публикувано в "Държавен вестник", с което влиза в сила.

Минималната ставка за 1 час работа е 3,98 евро.

Постановлението на правителството е прието на 29 октомври (четвъртък) и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет на 3 ноември, като влиза в сила от 1 януари 2027 година.