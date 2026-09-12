Извънредно! Държавен вестник публикува най-важния закон
От 1 януари минималната работна заплата става 933 лв.
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От 1 януари минималната работна заплата става 933 лв.
В сила е от днес
Наскоро граничари са поискали задгранични документи на цял автобус организирани туристи
Промените бяха гласувани от депутатите в четвъртък
По-рано днес Държавен вестник обнародва резултатите от парламентарните избори
Държавен вестник ще обнародва Закона за хазарта в новия си брой
България ще купи 8 изтребителя. Първите самолети да бъдат доставени до средата на 2023 г.
В днешния брой на държавен вестник е публикуван указа на президента Росен Плевнелиев за ратификация на заема от 16 млрд. лв. Президентският указ е изд...
София. Заради структурни промени десет души ще бъдат уволнени от Държавен фонд „Земеделие", съобщиха от ведомствения пресцентър, предаде бТВ. По-рано...
Кметът на Добрич писа на премиера по този повод Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова изпрати отворено писмо до премиера Пламен Орешарски, в...