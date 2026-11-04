Пробив в туризма. TUI с нови инвестиции в хотели

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе ключова среща с главния изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел по време на международното туристическо изложение World Travel Market 2026 в Лондон.

Основна тема на разговора беше бъдещото развитие на партньорството между България и един от най-големите туроператори в света, посочват от пресцентъра на туристическото министерство.

Разширяване на сътрудничеството за ръст на туристите

По време на срещата бяха обсъдени конкретни стъпки за увеличаване на туристическите потоци към България през 2027 г.

От TUI представиха нов подход за привличане на повече посетители, който комбинира разширено маркетингово партньорство с механизми за стимулиране на допълнителен обем туристи.

"Целта ни е България да бъде включвана все по-мащабно в програмите на големите международни туроператори. Работим за устойчив ръст през следващите години“, заяви министър Димитров.

Предложението на TUI предвижда през следващото лято да бъдат обхванати всички основни пазари, с които компанията оперира.

Положителни сигнали за засилен интерес към страната ни има и от полския пазар, като се очаква полетната програма от Полша да стартира по-рано през 2027 г.

Инвестиционни намерения и нови хотелски брандове

Освен увеличаването на броя на туристите, министър Димитров и Себастиан Ебел обсъдиха и инвестиционните планове на TUI в България.

Те включват възможности за разширяване на хотелското портфолио на групата у нас, както и потенциалното навлизане на нови хотелски брандове на българския пазар.

TUI Marathon: Нов мащабен проект в България

Като част от дългосрочното партньорство беше представен и нов мащабен проект – TUI Marathon. Планира се той да се превърне в ежегодно събитие с договор за поне три години и възможност за продължаване.

Идеята е спортният форум да привлече участници от цял свят чрез мрежата на туроператора. Основните елементи на проекта включват цялостни туристически пакети и международна популярност. Предложенията ще комбинират транспорт, настаняване и регистрация за състезанието. Пакетите ще се предлагат чрез международната мрежа на TUI Group.

Към момента предстои да бъдат финализирани детайлите около мястото и точната дата за провеждане на маратона.