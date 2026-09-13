Илин Димитров постави България във фокуса на световен туристически гигант
Домакинството през септември може да разшири присъствието на страната ни отвъд летния морски сезон
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Домакинството през септември може да разшири присъствието на страната ни отвъд летния морски сезон
TUI ще инвестира и в още два хотела в Европа
Увеличават предлагането на полети от Великобритания до Гърция и Турция
Лондон. Туристическата компания TUI договори закупуването на 60 самолета Боинг 737 MAX, за да намали разходите си за гориво. Сделката е на стойност 6...