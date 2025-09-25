Топ германски туроператор отваря хотели в Турция

Германската туристическа корпорация TUI обяви планове за отваряне на

два нови хотела в Турция през следващата година,

съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Според официалното изявление на компанията, през април 2026 г. ще бъдат посрещнати първите гости на два нови обекта – единият в курортния Белек, област Анталия, на Средиземноморието, а другият в Дидим, област Мугла, на брега на Егейско море.

Хотелът в Белек ще разполага с 499 стаи и ще бъде специално насочен към семейства с деца, докато комплексът в Дидим ще предлага 359 помещения, включително луксозни апартаменти с частни басейни и джакузита, както и семейни къщи.

Нови проекти в Италия и Испания

Наред с двете нови турски дестинации, TUI ще инвестира и в още два хотела в Европа. Компанията планира да изгради обекти на италианския остров Сардиния и в района на Коста дел Сол в Испания. Според съобщението, официалното им откриване е планирано за май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com