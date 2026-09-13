Бедствието затвори пътя към дома на 15 българи в Тибет
Туроператорът търси помощ от българските институции, а резервният вариант минава през Лхаса и Катманду
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Туроператорът търси помощ от българските институции, а резервният вариант минава през Лхаса и Катманду
TUI ще инвестира и в още два хотела в Европа
Според проф. Румен Драганов в България трябва да се направи гаранционен фонд за туризма
След фалита на третия по големина туроператор в Европа всички предстоящи пътувания са отменени
Решението е „резултат от нарастващата несигурност около пътуванията“ и засегнатите туристи могат да поискат пълно връщане на сумата
Сред "добре подготвените за летен туризъм" се посочват България, Гърция, Кипър и Хърватия
Българска туроператорска фирма е пратила нашенци на бостан вместо на плаж.Такава е била почивката на 26 души до красивия остров на костенурките в Гърц...
Родителите са в шок, няма яснота за българчетата в Испания Родителите на децата, които бяха изоставени от туроператорска фирма в пансион за бежанци в...
Учениците са от 7-ми до 10-ти клас Туристическа фирма е изоставила в Испания 31 ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в София, съобщи...
Паника цари в Албена заради предстояща профилактика на мрежата в курорта на 15 и 16 юни от 10 до 17 часа. 4000 туристи могат да останат без ток по вре...
Гаранционен фонд може да смени застраховката професионална отговорност на туроператора. Дали това ще доведе до по-голяма сигурност за пътуващите с аге...
Министерството на туризма подготвя промени в законодателството за по-добра защита на потребителите при неосъществяване на платена организирана екскурз...
Служители на "Арайвълс-ИДИ" търсели партньори дни преди фирмата да спре работа Над 300 души останаха без планираните майски ваканции в Сардиния, Рими...
Москва. Близо 5 800 клиенти на туроператора "Южний Крест" остават зад граница, след като компанията обяви, че прекратява дейността си, предаде РИА Нов...
"Солвекс-турне" прекрати дейност в Санкт Петербург, родният "Солвекс" поема туристите Пореден фалит на руски туроператор бе обявен в понеделник. "Сол...
С около половината от руснаците може да възникнат проблеми с пребиваването или връщането им у дома Москва. Един от най-големите туроператори в Санкт...
Бургас. Счупен самолет зарадва полякини, които 6 часа събираха тен на плажа до летище Сарафово в Бургас. Още в събота сутринта огромна група полски ту...
Фалира един от най-големите туроператори в Русия - "Нева". Около 6000 негови клиенти в момента се намират в 25 държави, включително и в България. Пр...
Хасково. 5 години след трагедията в Охридското езеро, когато при потъването на кораба „Илинден" загинаха 15 българи, съдружникът в туроператорската фи...
Клиенти чакат с месеци пари от туроператор, той им предлага други дестинации