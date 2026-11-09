Само на 34 години! Отиде си голяма надежда на киното ни

България загуби млад актьорски талант! Едва на 34 години почина актьорът Борис Кашев, а тъжната новина съобщиха негови колеги в социалните мрежи. Актьорът Момчил Степанов написа във Facebook: "Борис, ще ми липсваш, приятелче! Бог да приеме неспокойната ти душа и да даде сили на близките и семейството ти!".

Кой е Борис Кашев

Борис Кашев е български театрален, филмов и озвучаващ актьор. Роден е на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър" в класа на проф. Маргарита Младенова.





Кашев има редица роли в киното и телевизията. През 2004 г. прави филмовия си дебют в телевизионния драматичен филм "Смисълът на живота" като 12-годишния Кирчо. На 14 години играе Кристиан в българско-немския сериал "Магна Аура – изгубеният град" през 2006 г. Измежду другите негови известни изяви в киното и телевизията са "Деца от восък" и "Пътят към Коста дел Маресме" на режисьора Иван Ничев, Бисер в трагикомичния филм "11А" на режисьора Михаела Комитова, късометражните филми "Промоция" (в ролята на Радо) и "Цветя" по едноименния разказ на Стивън Кинг (в ролята на Стефан) на режисьора Мартин Геновски, "На червено" на режисьора Тома Вашаров, "На прага" (в ролята на Виктор) на режисьора Лъчезар Петров и "Лудисея" на режисьора Ивайло Спасов.

Играе в постановката "Кралят Елен" в Театър "Азарян" на режисьорката Анастасия Събева. Сред другите му театрални роли са образите му в "Опакометаморфози" на Валери Петров – режисьор проф. Маргарита Младенова, Златил в "Грехът Златил" на Йордан Йовков – режисьор Маргарита Младенова, "Както ви хареса" на Уилям Шекспир – режисьор проф. Стефан Данаилов, "Женска управия" на Аристофан – режисьор Анастасия Събева.

Кашев се занимава активно с озвучаване на филми и сериали от 2014 г. Участва във войсоувър и нахсинхронните дублажи в множество анимационни и игрални сериали и филмови продукции.

Женен е и има един син.