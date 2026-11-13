Голям пробив за българския туризъм. 30% повече самолетни места от Германия

Силна заявка за още по-успешен туристически сезон направи България на германския пазар. Самолетните места от Германия до Варна и Бургас през лятото на 2027 г. се очаква да се увеличат с около 30%. Прогнозата беше представена на „Вечер на туризма - България 2026“ в Берлин, където се събраха водещи германски туроператори, авиокомпании и представители на туристическия бизнес.

Събитието, открито от министъра на туризма Илин Димитров, очерта нови възможности за привличане на германски туристи и разширяване на присъствието на България на един от най-важните европейски пазари.

30% повече места в самолетите до Варна и Бургас

Очакваният ръст на полетния капацитет беше сред водещите новини на форума, организиран в Българския културен институт в германската столица. Събитието беше открито от министър Илин Димитров и българския посланик в Германия Григор Порожанов.

Представители на летищата в София, Варна и Бургас, International Carrier Consult и Corendon Airlines обсъдиха перспективите за въздушните връзки между двете държави. Специално внимание беше отделено на необходимостта от стабилни полетни програми, които да позволят на туроператорите да планират предварително туристическите си пакети и да включват повече български дестинации в своите каталози.

Прогнозата за приблизително 30-процентно увеличение се отнася до общия капацитет на самолетните места по направленията от Германия до двете морски летища. Реализирането й ще зависи от окончателните полетни програми и търсенето през предстоящия летен сезон.

TUI, DERTOUR и Schauinsland-Reisen обсъдиха новите възможности

Сред участниците бяха представители на три от водещите имена в германската туристическа индустрия - TUI Group, DERTOUR и Schauinsland-Reisen. Те представиха перспективите пред България през 2027 г. и възможностите разширеният самолетен капацитет да бъде подкрепен с активни рекламни кампании и конкурентни предложения за германските туристи.

В интервю с главния редактор на влиятелното германско туристическо издание fvw|TravelTalk Клаус Хилдебранд министър Димитров представи инициативите за съвместен маркетинг с германските туроператори и авиокомпании. Акцент беше поставен върху координираните усилия за по-доброто представяне на България и увеличаването на туристическите пътувания към страната.

Германският туристически бизнес идва в България

Друга важна новина от Берлин е потвърждението за провеждането на инициативата „Erlebe Bulgarien 2027“, или „Изживей България“, през пролетта на следващата година. Тя ще даде възможност на представители на германски туристически агенции и туроператори да посетят страната ни и да се запознаят непосредствено с туристическото предлагане.

Програмата предвижда срещи с български партньори, посещения на хотели и туристически забележителности, както и установяване на преки бизнес контакти. Целта е германските компании да получат по-пълна представа за възможностите на България и да разработят нови предложения за своите клиенти.

Инициативата е част от усилията на Министерството на туризма за по-активно присъствие на германския пазар и по-тясно сътрудничество между авиокомпаниите, туроператорите и българския туристически бизнес.