Грозната истина! Сравниха цените в София с тези на морските градчета
По-високи са с между 20 стотинки и лев
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По-високи са с между 20 стотинки и лев
По примера на министъра, хотелиери се къпят публично, за да покажат, че морето е чисто
Всички клиенти на Теленор, които са тествали новата 4G мрежа на оператора от старта й на 1 декември 2015 г. до 31 януари 2016 г., ще продължат да полз...