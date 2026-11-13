Илин Димитров с нов ход в Берлин. България привлича германския бизнес

България предприема нови стъпки за привличане на повече германски туристи, разширяване на въздушните връзки и създаване на преки партньорства между бизнеса в двете държави. Министърът на туризма Илин Димитров проведе важни разговори в Берлин с ръководителите на две от водещите организации в германската туристическа индустрия.

На срещите бяха обсъдени възможности за сътрудничество с нови туроператори и авиокомпании, както и прилагането на германския опит за повишаване на качеството на туристическите услуги. Министърът отправи и покана германският бизнес да организира свои събития в България.

Нови възможности за полети и германски туристи

В българското посолство в Берлин Илин Димитров разговаря с Яна Шимке, главен изпълнителен директор на Германския съюз на хотелиерите и ресторантьорите DEHOGA, и Свен Либерт, генерален секретар на Федералния съюз на германската туристическа индустрия BTW.

Особен акцент в срещата с BTW беше поставен върху възможността организацията да съдейства за установяване на контакти с нови германски туроператори и авиокомпании. Целта е да бъдат разширени въздушните връзки между двете страни и да се създадат допълнителни възможности за привличане на посетители от германския пазар.

Димитров представи и усилията за по-добра координация между държавата и туристическия бранш в България. Обсъден беше германският модел на сътрудничество между институциите, професионалните организации и частния сектор, както и възможностите полезни практики да бъдат приложени у нас.

Германският опит влиза във фокуса на българските хотели

Разговорът с ръководството на DEHOGA беше посветен на категоризацията на местата за настаняване и повишаването на качеството на туристическите услуги. Министър Димитров подчерта значението на ясните стандарти за доверието на туристите и конкурентоспособността на хотелите.

Двете страни обсъдиха използваните системи за категоризация и възможностите за експертен обмен. Специално внимание беше отделено и на професионалното обучение, квалификацията на служителите и недостига на работна ръка в хотелиерството и ресторантьорството.

Яна Шимке и Свен Либерт представиха трудностите, които германският туристически бизнес продължава да среща след пандемията от COVID-19. Разговорите очертаха възможности за сътрудничество при преодоляване на кадровите проблеми и подобряване на услугите.

Важна покана за България и международен форум през 2027 година

Илин Димитров покани DEHOGA и BTW да организират бизнес събития за своите членове в България. Идеята е представители на германския туристически сектор да се запознаят непосредствено с възможностите на страната и да установят преки контакти с български хотелиери, туроператори и други компании от бранша.

От своя страна BTW отправи покана към министъра да участва като панелист в годишната Среща на върха на германската туристическа индустрия Tourismusgipfel. Форумът е планиран за 31 май 2027 г. в Берлин и събира представители на туристическия бизнес и институциите.

Участието ще предостави на България възможност да представи туристическия си потенциал пред германския бранш и да разшири контактите си на един от ключовите пазари за страната.