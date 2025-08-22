Новата схема за тока: Държавата компенсира, за да няма шокови сметки

С промени в Закона за енергетиката, които влязоха в сила от 1 юли 2025 г., беше въведен механизъм, целящ да предпази българските домакинства от рязко повишаване на сметките за електроенергия.

Така потребителите ще продължат да получават стабилни и предвидими фактури за ток, независимо от колебанията на борсовите цени. Решението е част от политиката на държавата да осигури ценова стабилност в прехода към пълна либерализация на пазара.

Крайният ефект за гражданите е, че продължават да заплащат ток по тарифи, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а разликата с по-високите борсови цени се поема чрез компенсации, финансирани от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, съобщава БТА.

Позицията на Електрохолд

От Електрохолд обясниха, че дружествата са задължени да закупуват необходимата електроенергия за битовите клиенти от борсовия пазар на пазарни цени, докато крайните снабдители продават на домакинствата по утвърдената от КЕВР базова цена. Тази цена е значително по-ниска от реалната пазарна, а разликата се покрива от компенсации.

По думите на компанията това на практика означава, че потребителите вече са подпомогнати чрез самата базова цена. Клиентите ще виждат във фактурите си и размера на компенсацията за предходния период, като информацията ще е само за сведение и няма да се приспада от дължимата сума, тъй като сметката им е вече по-ниска от пазарната.

Обяснението на ЕНЕРГО-ПРО

От ЕНЕРГО-ПРО посочиха, че за битовите потребители няма съществена промяна – те продължават да получават сметката си по тарифи, определени от КЕВР, а държавата поема разликата, когато борсовата цена надхвърля регулираната. През първия месец на действие на механизма – юли – средната стойност на компенсациите за клиентите на трите дружества е над 35% от крайната сметка, ако тя беше изцяло по пазарни цени. Това ясно показва ролята на държавната подкрепа за избягване на ценови шок.

Ролята на ЕВН механизмът за компенсиране

От ЕВН също подчертаха, че новият механизъм е довел до необходимост от компенсации още през първия месец на прилагането му. По този начин схемата доказва, че е активна и жизненоважна за предпазване на домакинствата от непосилни сметки. Според закона КЕВР ще определя компенсациите ежемесечно, но все още липсва официална информация кога точно средствата ще бъдат превеждани на дружествата от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

БТА е отправила писмени запитвания към Фонда и Министерството на енергетиката за разяснения. Междувременно парламентът вече реши домакинствата да останат на регулирания пазар за неопределено време, като мярката цели спокойствие и предвидимост за милиони потребители.

