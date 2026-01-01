По-ниска цена на газа за януари носи облекчение за потребителите

Цената на природния газ в България намалява от днес с 3,3 процента спрямо декември. Комисия за енергийно и водно регулиране утвърди цена за януари 2026 г. в размер на 60,92 лв. за мегаватчас, или 31,15 евро/MWh, без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. По тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители, топлофикационните дружества и лицензираните производители на топлинна енергия.

Регулаторът отчита, че новата цена е с 3,3 процента по-ниска спрямо декември 2025 г., когато природният газ се търгуваше за 32,22 евро/MWh. Сравнението с предходни периоди показва още по-осезаем спад – с около 25 процента спрямо януари 2025 г. и с 21,5 процента спрямо януари 2024 г., което очертава тенденция на понижение на ценовите нива.

КЕВР е утвърдил цената след анализ на актуалните данни, предоставени от Булгаргаз, като в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България-Гърция IGB съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези доставки покриват значителна част от вътрешното потребление и имат ключова роля за поддържане на по-благоприятна цена на синьото гориво.

За януари общественият доставчик е осигурил и количества втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след проведен търг при изисквания за минимална доставна цена. В ценовия микс е включено и количество газ от добив и съхранение в ПГХ Чирен, използвано в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации.

От КЕВР посочват, че с осигурените количества Булгаргаз покрива напълно ангажиментите си към крайните снабдители, топлофикациите и индустриалните клиенти за януари. Договорите за доставка на газ за целия зимен сезон вече са договорени и при липса на рязко увеличение на търсенето в региона цената може да се задържи около сегашните нива, което би осигурило относителна ценова стабилност за българските потребители.

