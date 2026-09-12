Почна се! Голям проблем с битовите сметки заради еврото
Съобщиха важна новина за плащането на сметките в края на тази година
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Съобщиха важна новина за плащането на сметките в края на тази година
Компенсациите покриват разликата с борсовите цени
Ангажирани са над 110 дежурни екипа на компанията "Енерго-про"
Инициативата е по повод Световния ден на потребителите 15 март
Централата е пусната в действие от няколко седмици и работи безотказно
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин
Получи го Европейски Търговски Център ЕООД
ЕНЕРГО-ПРО Продажби изтегли първите печеливши участници в играта „Актуализирай данните си и спечели“
Посетени са над 34 милиона страници, като най-търсена е била страницата за проверка на сметка
Офисите работят от 16 до 19 октомври в трите общини
Играта „Актуализирай данните си и спечели“ ще бъде активна 6 месеца и в нея могат да се включат пълнолетни битови клиенти на компанията
Парковете са с инсталирана пикова мощност по 30 kWp всяка
ЕНЕРГО-ПРО предлага енергийно ефективни съвети при използване на климатиците през лятото
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги реализира пилотен проект за енергийно ефективно осветление в община Добрич
Удостоверението за екологичен ток се издава на автомобилната компания за втора поредна година
Екипи на ЕРП Север разкриха високотехнологична кражба на ток от варненски хотел
Енергийното дружество обсъжда развитието на електроенергийната инфраструктура с местната власт в градовете на Североизточна България
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги връчи удостоверението за зелена енергия на Тандем-Попово ООД, произвеждащ за марката MEAT (R)EVOLUTION
От 10 до 14 юни офисите ще приемат посетители на територията на област Варна
Планираният кредит ще помогне на местната управа да се разплати с доставчика на ток, смятат финансистите в общината.