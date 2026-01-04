Рекордни запаси на бял водород възраждат златната треска в САЩ

Откриването на бял водород в американския Среден Запад се определя като начало на нова енергийна златна треска. Огромен естествен резервоар от т.нар. бял водород е открит в щата Канзас и представлява чист източник на енергия, който се образува директно в земните недра, без човешка намеса. Според публикация на Ecorogta находището има потенциала да промени дългосрочно енергийната карта на Съединените щати.

Какво точно показват сондажите в Канзас

През април компанията HyTerra започва сондиране за природен водород в проекта Nemaha в Канзас. Ранните данни от сондажа Sue Duroche 3 изненадват геолозите, след като показват концентрация на водород от 96,1 процента. Кладенецът достига дълбочина над един километър и доказва, че под региона протичат активни геохимични реакции, при които водородът се генерира естествено.

Резултатите потвърждават по-стари данни от сондажа Sue Duroche 2 от 2009 г., където са измерени нива на водород до 92 процента, както и наличие на хелий. Това засилва интереса към региона като възможен стратегически център за чиста енергия.

Потенциалът надхвърля Канзас

Откритието насочва вниманието и към други части на страната. Според оценки Тексас може да разполага с над 250 милиона тона бял водород, което превръща централната част на САЩ в потенциално ядро на бъдещата световна водородна индустрия. Самият резервоар в Канзас може да съдържа десетки хиляди тонове, което е значим ресурс дори в глобален мащаб.

Работата на HyTerra продължава, като предстои второ проникване в сондажа. Целта е да бъдат взети проби и да се анализират условията във формациите, за да се прецени дали находището може да бъде използвано икономически.

Защо белият водород е толкова ценен

Интересът към водорода като гориво се дължи на факта, че при използването му се отделя единствено вода. Ако САЩ започнат да разчитат в по-голяма степен на природния водород, това би намалило въглеродните емисии и зависимостта от изкопаеми горива. Откритието в Канзас показва, че под земята може да съществуват стабилни и чисти енергийни системи, които досега са били пренебрегвани.

Какво означават „цветовете“ на водорода

Различните цветове на водорода описват начина му на получаване. Зеленият водород се произвежда с възобновяема енергия, синият – от природен газ с улавяне на въглерод, а розовият е свързан с ядрена енергия. Белият водород не се произвежда изкуствено. Той се среща естествено под земята и се образува чрез реакции между вода и скали или чрез радиолиза, което го прави по-евтин и по-чист.

И тъмната страна на водорода

Съществува и т.нар. черен водород, който се произвежда от въглища. Той не се смята за чист източник на енергия, тъй като при производството му се отделят над 20 килограма въглероден диоксид на килограм водород. Именно затова белият водород все по-често се разглежда като реална алтернатива за устойчиво енергийно бъдеще.

