Продължава борбата с пожара в Сунгурларе и околностите

В сила остава обявеното бедствено положение в Сунгурларе.

В събота то бе въведено със заповед на кмета на община Сунгурларе, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, каза пред Нова телевизия ст. комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас.

Той добави, че

все още има огнища, които са опасни и че работата ще продължи и в неделя

както по земя с пожарна техника, така и по въздух.

„Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви ст. комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма материални щети.

„Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов.

В събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани. „Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, посочи Гавазов.

