Апокалипсис в Сунгурларе. Огънят погълна винзавод

Огнената стихия, който втори ден бушува между Сунгурларе и с. Славянци, придоби катастрофални размери

Пожарът е между два големи винзавода – Шато Зеланос и Винекс Славянци. По данни на пожарникарите, които са на терен, първият вече е обхванат от пламъците и изпепелен, има опасност и за Винекс Славянци, предаде "Флагман".

Кметът инж. Димитър Гавазов свика кризисния щаб, който взима решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра.

И хеликоптер срещу пламъците

Както съобщихме по-рано, повикан е хеликоптер, който вече се включи в борбата с огъня. Заради мащаба на бедствието само един обаче няма да е достатъчен, всеки момент се очаква и втори.

Припомняме, че пожарът пламна вчера преди обед – около 11 ч. от село Балабанчево, мина през село Бероново, с. Скала и в момента е в село Славянци. На място има 9 противопожарни екипа, горски служители, земеделски производители, както и доброволци от цялата община.

40 души авакуирани

40 души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, община Сунгурларе, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината.

Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево за неопределено време, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. В нея се указва физическите и юридическите лица да съдействат и да оказват помощ в съответствие с възможностите си. При необходимост ще бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

На място работят девет противопожарни екипа и два екипажа от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолети AS-532 AL Cougar. В гасенето участват и доброволци.

