Какво носи Рождество? От коледарите до желанията, които се сбъдват

Рождество Христово е най-светлият празник, в който целият християнски свят отбелязва раждането на Божия Син. С този ден завършва и най-дългият пост в годината, а празникът се възприема като символ на надежда, ново начало и духовно обновление. Около Рождество Христово са се съхранили множество традиции и обичаи, които и днес се спазват в различни части на България.

Църквата, литургията и силата на коледарите

Сутринта на 25 декември вярващите отиват на църква, като е прието на този ден да се обличат официално. По време на тържествената рождественска литургия хората се молят за здраве и благополучие за себе си и за своите семейства.

С Коледа е тясно свързан и обичаят с коледарите - стара българска традиция, която започва още от полунощ на Бъдни вечер. Според народните вярвания коледарите трябва да обиколят всички домове до изгрев слънце, тъй като силата им се губи, когато се съмне. Макар ритуалът да има езически корени, в някои райони на страната той продължава да се изпълнява и днес.

Песни срещу злото и дарове за благословия

В народните представи коледарите имат силата да прогонват злите духове, за които се вярва, че излизат на 25 декември и витаят в следващите 12 дни. Песните, които те пеят с цяло гърло, тропането с гегите и цървулите им се смятат за средство срещу нечистите сили. Водач на групата е мъдър, женен и по-възрастен мъж.

Домакините посрещат коледарите с дарове - колачета, сладки и монети, а също месо, сланина, боб, ядки и хляб, като жест на благодарност и пожелание за плодородие.

Коледната трапеза и краят на постите

Коледа бележи края на коледните пости и затова трапезата е особено богата и обилна. Задължително място заема коледната погача с мляко и яйца, която е кръгла и често се украсява с кръст от тесто. Според традицията тя трябва да се пече на тих огън в нощта срещу 25 декември, за да поеме светлината и топлината на Бъдника.

На трапезата присъстват още блажни сарми, кисело зеле, свинско с кисело зеле, капама, както и варено жито, боб, туршии, сезонни и сушени плодове и зеленчуци. Не липсват и сладките изкушения - тиквеник, баклава и различни домашни сладки.

Подаръците, жертвата и коледното желание

Подаряването на подаръци на Коледа е обичай с християнски корени, свързан с тримата влъхви, които поднасят на Младенеца злато, тамян и смирна. От тази традиция произлиза и обичаят в църквите да се оставя храна, която на 26 декември се раздава на бедните.

Клането на угоено прасе за Коледа е стар български ритуал, символизиращ жертвоприношението към Бог, като според езическите вярвания пролятата кръв умилостивява не само божествените, но и злите сили.

Вечерта на Коледа, преди лягане, всеки трябва да си намисли желание - вярва се, че през нощта Господ ще го чуе и ще го сбъдне.

