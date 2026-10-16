Бюджет 2027 влиза в решаваща фаза. Донев търси съгласие за доходите и данъците

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев предприема нова инициатива за постигане на съгласие по ключовите параметри на държавния бюджет за 2027 година. По негова инициатива предстоят последователни разговори първо с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“, а след това и с четирите национално представителни работодателски организации. Целта е да бъдат обсъдени възможностите за повишаване на доходите, данъчната политика и необходимите мерки за финансова стабилност. Срещите се подготвят в момент на засилено обществено напрежение, като днес КНСБ организира национален протест в София.

Синдикатите излизат на протест за по-високи заплати

На 16 октомври КНСБ организира протестен митинг и автошествие под надслов „За по-високи доходи!“. Митингът започва в 12 часа на площад „Княз Александър I“ до сградата на Народното събрание, а в 12:30 часа е предвидено автошествие по централните улици на столицата.

Синдикатите настояват за поне 10% увеличение на възнагражденията в обществения сектор през 2027 г. и минимална работна заплата от 690 евро. Те мотивират исканията си с необходимостта от компенсиране на инфлацията и запазване на покупателната способност на работещите.

Протестите започнаха още през седмицата във Варна, Русе, Шумен, Габрово и Трявна. Сред исканията е и да не се допускат механични съкращения, които биха застрашили качеството на обществените услуги.

Недоволството е свързано и с публикувания проект за минимална работна заплата от 660 евро от 1 януари 2027 г. Предложението предвижда увеличение с 6,4% спрямо сегашните 620,20 евро, но синдикатите смятат, че то е недостатъчно.

Премиерът Румен Радев вече уточни, че размерът не е окончателно определен и правителството продължава да търси балансирано решение.

Донев търси сближаване на позициите

Инициативата на финансовия министър да разговаря поотделно със синдикатите и работодателите е насочена към изясняване на различните им позиции, преди правителството да приключи работата по бюджетната рамка.

Докато синдикалните организации настояват за по-високи възнаграждения, работодателите изразяват резерви към част от предлаганите приходни мерки.

Сред спорните въпроси е предвиденият еднократен данък върху свръхпечалбите. Бизнесът възразява и срещу планираното увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро, повишаването на минималните осигурителни прагове и предложените промени при облагането на ваучерите за храна.

По последната тема Донев вече направи важно уточнение. Финансовият министър обясни, че досегашният необлагаем размер от 102 евро за ваучери за храна ще бъде запазен, а предвиденият 7-процентен данък ще се прилага само върху сумата над този праг. Така според представените от него разчети няма да бъде засегнат вече достигнатият размер на социалната придобивка.

Финансовата стабилност остава основен приоритет

Подготовката на Бюджет 2027 протича при необходимост от ограничаване на бюджетния дефицит и съобразяване с поетите от България ангажименти пред европейските институции.

Донев неведнъж е подчертавал, че задачата на правителството е едновременно да съхрани доходите и социалните плащания и да осигури устойчивост на публичните финанси. „Падане на доходи няма да има - нито 2026 г., нито 2027 г.“, увери финансовият министър.

В свои предишни изявления той посочи, че амбицията е заложеният в тригодишната прогноза дефицит от 3,8% за 2027 г. да бъде намален възможно най-близо до границата от 3%.

Донев обясни и защо бюджетната политика не може да се основава единствено на счетоводни изчисления. „Най-трудното е да решиш финансовото уравнение, което е свързано с бюджета. А в едно такова финансово уравнение, което е свързано с бюджета, винаги участват хората“, заяви той.