Хора, блокирани без вода и храна по основни пътни артерии. Заледени и непочистени пътища през целия ден. Километрични задръствания. Нищо от това не успя да бъде предотвратено днес въпреки че в почистването на републиканската пътна мрежа бяха впрегнати около 1000 снегорина. Те са обработвали приоритетно автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. Именно там обаче днес бяха най-тежките проблеми. Проблеми имаше също в София и други малки и големи градове, като видеа с непочистени улици и тротоари заляха социалните мрежи.

Към 20:00 ч. всички основни пътища са почистени, но пътните експерти предупреждават шофьорите да карат много внимателно, тъй като в следващите часове пътищата ще се заледят.

Хаос имаше и на столичното летище. След пет часа чакане в самолета, бяха анулирани полетите на „България Еър“ до Париж и на германската авиокомпания Lufthansa до Мюнхен.

Първоначално проблемите бяха свързани с почистването на летищната инфраструктура, а впоследствие и с извършването на антиобледенителните процедури.

Закъснение имаше и при влаковете, а пътници бяха извозвани с автобуси. При някои линии закъсненията бяха с над 2 часа.

Два влака аварираха по железопътната линия София-Мездра, след като движението в Искърското дефиле беше възстановено за кратко сутринта. Композицията бе със счупен токоснемател и не можеше да продължи пътуването си, а движението бе блокирано и в двете посоки.

Проблеми имаше и по други основни железопътни направления в страната, като според Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) сред причините е и недостигът на персонал.