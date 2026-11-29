България осъмна в неделя в плен на тежка зимна стихия, която блокира ключови транспортни направления, остави десетки населени места без електрозахранване и постави на изпитание аварийните служби в страната. Около 200 души прекараха часове в блокиран влак в Искърското дефиле, автобус се обърна в Разградско, а закъсненията на полетите от столичното летище надхвърлиха два часа. Властите въведоха ограничения по трите магистрали, свързващи София с останалата част от страната. По Черноморието бурните вълни заляха крайбрежни съоръжения и запратиха огромен петролен танкер върху скалите край Созопол.

Часове без вода и храна в Искърското дефиле

Една от най-тежките ситуации през изминалата нощ се разигра край гара Елисейна, където около 200 пътници от бързия влак София-Варна останаха блокирани. Първоначално областният управител на Враца Росен Михайлов съобщи за дерайлиране на композицията. Впоследствие от БДЖ уточниха, че причината за принудителния престой са провиснали и паднали клони върху железопътното трасе.

Сред пътниците има малки деца, възрастни хора и жена с астма. Пред БНТ хората разказаха, че запасите им от вода и храна са изчерпани, а опитите им да получат информация за организирането на алтернативен транспорт са останали без резултат.

"Влакът тръгна в 1 часа от жп гара София. В момента тук сме от 3 часа сутринта, на гара Елисейна. От 6 часа стоим тук. Както виждате, стоим и чакаме влакът да тръгне", разказа пътникът Румен Кунов. Композицията е закъсняла още при потеглянето си от столицата, тъй като по разписание е трябвало да замине в 23 часа.

"Бедствено е положението, същевременно няма вода. Никой няма вода. Помагаме си, но свърши водата. Имаме малки деца, имаме възрастни хора, имаме болна жена", обясни друг от блокираните пътници, Марин.

Проблеми има и по други железопътни направления в Северозападна България. Пътнически влак от Мездра за Видин е престоявал на гара Орешец заради прекъсване на електрозахранването на контактната мрежа.

Износени гуми превърнаха Е-79 в снежен капан

Половин метър достигна снежната покривка във Врачанско, а на места навяванията са около 70 сантиметра. Международният път Е-79 беше блокиран в продължение на часове в района между Ботевград и Мездра. Стотици автомобили, ученически автобус и автобуси с работници попаднаха в образувалите се колони, като движението към Мездра беше спряно за поне шест часа.

Причина за блокадата станаха аварирали тежкотоварни автомобили. Друг камион се завъртя край разклона за Вършец на пътя Враца-Монтана, като според областния управител Росен Михайлов гумите му са били силно износени. Двата проблемни участъка вече са освободени, но условията за придвижване остават тежки.

Шейсет машини на Областното пътно управление обработват настилките във Врачанско. Заместник-кметът на Враца Цветан Стоичков съобщи пред бТВ, че снегопочистващата техника е работила през цялата нощ, като единственото прекъсване е било за смяна на шофьорите около 4 часа сутринта.

Обърнат автобус и спасителни операции в Лудогорието

Четири автобуса попаднаха в снежния капан в Разградско. Превозно средство на "Юнион Ивкони" се обърна странично на пътя Кубрат-Завет, но вече е изправено и се придвижва след снегорин. Евакуирани бяха осем служители на завода на "Шишеджам", както и пътниците от други два автобуса, закъсали край селата Савин и Горичево.

Пожарникарите са евакуирали общо 15 души от блокирани превозни средства през нощта. За последното денонощие спасителните екипи са реагирали на 29 сигнала за евакуация, а от пътната мрежа са отстранени 17 паднали дървета. От областната администрация увериха, че вече няма бедстващи пътници.

Международният път Е-70 Русе-Разград обаче остава затворен за всички автомобили. Не се допуска движение и по направлението Кубрат-Русе в участъка след село Беловец. Полицията е разположила контролно-пропускателни пунктове в Цар Калоян и село Осенец.

В съседната област Шумен обстановката постепенно се нормализира. Движението на леки автомобили по направленията Шумен-Силистра и Нови пазар-Никола Козлево е възстановено, но ограниченията за камиони над 12 тона по пътищата I-2 и I-7 остават. Десет души са били евакуирани от пътищата в Шуменско през нощта.

Ограничения по магистралите и планинските проходи

Агенция "Пътна инфраструктура" въведе забрана за движение на камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" на територията на Софийска област. Ограничението по "Струма" обхваща и област Перник. Временно беше преустановено преминаването през прохода Петрохан заради закъсал тежкотоварен автомобил.

Спряно е движението през Котленския проход, а ограничения са въведени и по направлението Варна-Добрич. Закъсал тир в Прохода на републиката край Килифарево допълнително усложни транспортната обстановка във Великотърновско.

От АПИ призовават шофьорите да отложат неналожителните пътувания, да заредят автомобилите си с достатъчно гориво и да не възпрепятстват работата на снегопочистващите машини. Информация за актуалните ограничения се предоставя денонощно на телефон 0700 130 20.

София наложи глоби за 97 000 евро

Над 40 сантиметра достигна снежната покривка в отделни райони на столицата, а в централната градска част е около 20-25 сантиметра. За зимното почистване са мобилизирани 172 снегорина, като приоритетно се обработват маршрутите на градския транспорт, спирките и подходите към болниците.

Проблеми с качеството на снегопочистването са установени в районите "Слатина", "Подуяне" и части от "Люлин", съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. На фирмите, отговарящи за зимното поддържане, са наложени санкции за общо 97 000 евро. Глобата за непочистена спирка на градския транспорт е 1500 евро.

Допълнителна работа на аварийните служби създадоха натежалите от снега дървета. Столичните екипи са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели.

Самолетите чакат с часове на летището

Сериозни затруднения възникнаха и на летище "Васил Левски". Първоначално от пресцентъра на аерогарата съобщиха пред БТА за закъснения между 15 и 30 минути, но впоследствие отклоненията от разписанието нараснаха значително.

Според информация на специализираното издание "Травъл нюз" допълнителен проблем е възникнал заради повреда на автомобил за антиобледенителна обработка на самолетите. За техническата неизправност е съобщил командирът на самолет на "България Еър", а полетът за Париж е натрупал над два часа закъснение. Засегнат е и полетът до Амстердам.

От летището препоръчват на пътниците да следят информацията от авиокомпаниите и да предвидят допълнително време за придвижване до терминалите.

Десетки населени места останаха без електричество

Особено сериозни са пораженията върху електроразпределителната мрежа в Централна България. Около 30 населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново са останали без ток след обилните снеговалежи, съобщи БНР. Аварийни екипи работят по възстановяване на захранването.

Във Великотърновско мокрият сняг и силният вятър са съборили два електрически стълба - в района на железопътната гара в областния град и в павликенското село Горна Липница. Паднали дървета и клони затрудняват придвижването на аварийните екипи.

Във Врачанско най-тежки остават проблемите в общините Хайредин и Роман. В Разградско електрозахранването вече е възстановено във всички населени места, а в Шуменско няма данни за селища без ток.

Морето прехвърли защитните стени край Бургас

Докато в западната и централната част на страната основният проблем са снеговалежите, по Южното Черноморие бурният вятър предизвика опасно морско вълнение. Високите вълни прехвърлиха защитната стена и заляха крайбрежната велоалея между Бургас и квартал "Сарафово". Община Царево задейства системата BG-Alert заради очакваното усилване на вятъра и вълнението.

Бурята предизвика и нов инцидент с петролния танкер "Кайрос", който се откъсна от котвената си стоянка в Бургаския залив и заседна край нос Колокита, югоизточно от Созопол. По информация на Министерството на транспорта и съобщенията корабът се намира на около 100-150 метра от брега.

На борда му има двама китайски моряци, които са в добро състояние и разполагат с отопление. Няма установен разлив на гориво, а транспортният министър и местните власти трябва да обсъдят възможностите за освобождаване на плавателния съд.

Опасността от заледявания остава

Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области на страната. Сред тях са Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Софийска област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Валежите ще продължат през деня, като по-интензивни ще бъдат в Рило-Родопската област. В Добруджа и по планинските проходи се очакват снежни виелици и нови навявания, а отрицателните температури ще създават условия за опасни заледявания.