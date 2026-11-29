Няма непосредствена опасност за Созопол и двамата китайски моряци на борда на заседналия край града петролен танкер "Кайрос". Не е установен разлив на гориво, а при визуалния оглед не са забелязани сериозни нарушения на целостта на корпуса, съобщи БНТ тази сутрин. Властите поддържат постоянна връзка с моряците, които не са поискали евакуация. Днес предстои среща на транспортния министър, областната управа на Бургас и местната власт, на която ще бъдат обсъдени последващите действия.

Няма опасност за населението

"Доколкото ни е известно, това е на база само документация, има незначително количество гориво на кораба. На този етап не сме констатирали разлив на гориво и смазочни материали, което е най-добрият вариант", заяви заместник областният управител на Бургас Веселин Анестиев. Според него заседналият в скалите танкер вече не може да се движи свободно.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев също успокои местните жители. "Няма пряка опасност за жителите на Созопол. Но, както виждате, самата ситуация е необичайна. Времето е изключително лошо. Не виждаме визуално драматични промени по корпуса, които да предполагат разцепване, разпадане или каквото и да било", обясни градоначалникът.

Моряците не искат евакуация

Двамата китайски граждани разполагат с необходимите условия, за да останат на борда на плавателния съд, обясни заместник областният управител на Бургас Георги Маджаров. Отоплението им е осигурено чрез постоянно работещ генератор.

Междувременно на брега е разположен патрул на Гранична полиция, който поддържа визуален контакт с моряците. Пред БНР областният управител на Бургас Дико Диков уточни, че морското вълнение достига 6-7 бала, което на практика прави невъзможно предприемането на операция по изтеглянето на танкера. Екипи на "Морска администрация" трябва да оценят състоянието на плавателния съд и възможностите за освобождаването му.

Втори инцидент за година

Танкерът "Кайрос" заседна в събота вечерта в района на нос Колокита, югоизточно от Созопол, на около 100-150 метра от брега. Преди това плавателният съд се откъсна от котвената си стоянка в Бургаския залив при скорост на вятъра, достигаща 24 метра в секунда, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Точно преди година танкерът беше поразен от украински морски дронове край турското крайбрежие. Впоследствие беше изоставен от турски влекач в български териториални води, което наложи мащабна спасителна операция край Ахтопол. На 15 декември 2025 г. корабът беше изтеглен и закотвен в Бургаския залив.