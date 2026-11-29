Автобус на „Юнион Ивкони“ се обърна странично на пътя Кубрат-Завет заради тежката зимна обстановка в Разградско. След намесата на спасителните екипи превозното средство вече е изправено и се придвижва след снегорин, съобщиха от областната администрация в Разград. Още три автобуса, превозващи работници, попаднаха в снежния капан в региона. Всички пътници са евакуирани и към момента няма бедстващи хора по пътищата в областта.

Спасителни операции през нощта

Осем души са евакуирани от автобус, превозващ служители на завода на „Шишеджам“. Другите два автобуса с работници са закъсали в районите на селата Савин и Горичево в община Кубрат.

През нощта екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са спасили общо 15 души от закъсали превозни средства. Пожарникарите продължават да отстраняват последствията от бурята, като тази сутрин техен екип работи по премахването на паднало дърво в село Киченица.

Затвориха ключови пътища към Русе

Главният път Е-70 Русе-Разград остава затворен за всички превозни средства заради натрупалия сняг и силния вятър. Спряно е движението и по пътя Кубрат-Русе в участъка от село Беловец към Русе. Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове в Цар Калоян и село Осенец, за да ограничи достъпа до блокираните участъци.

Още в събота областният управител на Разград Айлин Башева задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението заради тежка катастрофа по международния път между селата Осенец и Езерче. Румънски автомобил, пътуващ към Варна, се завъртя на пътното платно и се удари в насрещно движещ се джип. Шофьор и дете бяха транспортирани в болница.

Девет катастрофи и села без ток

Само през съботния ден в региона са регистрирани девет пътнотранспортни произшествия с материални щети. От пътната мрежа са отстранени 12 паднали дървета, а селата Китанчево и Дряновец са останали без електрозахранване. Двадесет машини бяха мобилизирани за почистване на републиканските пътища, а други четири снегорина обслужваха общинската пътна мрежа на Разград.

Още на 27 ноември областният управител Айлин Башева проведе съвещание с ръководителите на полицията, пожарната и Областното пътно управление заради очакваното влошаване на времето. Тогава от пътното управление докладваха, че всичките 64 машини, предвидени за зимното поддържане на републиканските пътища в областта, са технически изправни. На съвещанието стана ясно обаче, че община Кубрат все още няма сключен договор за зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

Шофьорите могат да получат актуална информация за затворените пътища и въведените ограничения от Агенция „Пътна инфраструктура“. Денонощният телефон за справки е 0700 130 20.