Момче гърмя по младежи
Няма пострадали при инцидента в гр. Завет
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Няма пострадали при инцидента в гр. Завет
Децата излизат в дървена ваканция
Блокирани са селата Драновец и Стражец
ОИК-Разград прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Киченица Юзджан Рамаданов
Молят селяните да се грижат за тях
Задигнаха и акумулатора на верижен булдозер
През 2015 година същата жена е била "ужилена" с 9400 лева
Инициативата бе под надслова "Моят град е част от Европа"
Кухните ще работят в общинските центрове Исперих, Завет, Самуил и Цар Калоян и в селата Ясеновец и Езерче.
Северноцентралното държавно горско предприятие - Габрово
"Не ми е в характера да говоря общи приказки, прагматичен човек съм, затова отново поемам 10 конкретни ангажимента, които ще изпълня през следващите 4...
Три общини в Разградско избраха кметовете си още на първи тур. В Самуил, Цар Калоян и Завет ще управляват досегашните градоначалници доктор Бейтула Са...