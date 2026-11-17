Близо 500 000 българи ще получат по 50 евро коледна добавка, като изплащането на средствата започва още на 20 ноември. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред бТВ. Сред правоимащите са около 360 000 пенсионери с доходи под линията на бедност, семейства с деца с увреждания и други хора, които получават социална подкрепа. Министърът съобщи и за по-високи обезщетения при безработица и майчинство с Бюджет 2027, нови мерки за хората без работа и предстоящи промени в системата за лична помощ след оттеглянето на законопроекта, предизвикал недоволството на майките на деца с увреждания.

Коледните добавки започват да се изплащат от 20 ноември

Коледната подкрепа от 50 евро ще достигне до около половин милион души. Освен пенсионерите с доходи под линията на бедност право на добавката имат гражданите, които получават помощи за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители, младежите, напускащи приемната грижа, както и хората, подпомагани от държавата със социални помощи.

Изплащането по банковите сметки на правоимащите ще започне на 20 ноември, петък. Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да вземат коледната добавка от понеделник, 23 ноември.

Наталия Ефремова уточни, че е възможно известно забавяне при част от получателите, които не са подали заявления за целева помощ за отопление. Тези хора също ще получат предвидените 50 евро.

Бюджет 2027 увеличава обезщетенията и майчинството

Социалният министър представи и основните мерки за подкрепа на доходите, заложени в Бюджет 2027. Сред тях са увеличаване на обезщетенията при безработица и повече средства за майките през първата година от майчинството.

"Хората ще получат повече права с Бюджет 2027. Ако хората изпаднат в ситуация на безработица, ще има увеличаване на обезщетението. Ако майките излязат в майчинство, ще вземат по-големи средства през първата година на майчинството", заяви Ефремова.

Правителството подготвя и нов механизъм за подпомагане на продължително безработните. Според министъра ниската квалификация често е сред основните причини хората да не успяват да намерят работа за дълъг период.

За тази цел се създава регистър, чрез който ще се съпоставя информация от образователната система и ГРАО. След установяването на хората, останали трайно извън пазара на труда, мобилни екипи ще се опитват да достигнат до тях и да изяснят причините за безработицата им. В зависимост от конкретните потребности ще бъдат предлагани обучение, придобиване на квалификация, преквалификация и съдействие за намиране на работа.

Ефремова обясни какво предстои след оттеглянето на закона за личната помощ

Социалният министър коментира и оттегления законопроект на депутати от "Прогресивна България", който предизвика остро недоволство сред майките на деца с увреждания. Предложенията предвиждаха трудовите договори на личните асистенти да бъдат заменени със специални договори за асистентска грижа, а часовата ставка да се определя ежегодно с държавния бюджет.

На 16 ноември премиерът Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания. Ефремова съобщи, че след реакцията им веднага са започнали разговори, а оттеглянето на законопроекта дава възможност за обсъждане на потребностите на различните групи, които получават подкрепа.

"Това, което е много важно да се знае, е, че ние отдавна правим преглед на закона за личната помощ и начина, по който той се прилага", заяви министърът. По думите й външните анализи показват непрекъснат ръст на разходите и значително увеличаване на броя на личните асистенти, което поставя въпроса за ефективността на действащата система.

"Над 100 хил. са личните асистенти, но професионалните са едва 10%", посочи Ефремова. Тя уточни, че преобладаващата част от асистентите са членове на семействата на хората с увреждания.

"Аз съм имала много разговори и с представители на организации на хората с увреждания, и на личните асистенти. Начинът, по който се регулират нещата, невинаги отговаря на техните нужди", обясни социалният министър.

Тя подчерта, че бъдещите промени няма да се ограничават единствено до възнагражденията. "На първо място ще направим преглед на начина, по който се изпълнява законът. Това няма да е само един отделен елемент, свързан с възнаграждението", заяви Ефремова.

Промени при ТЕЛК и нов подход към хората с увреждания

Сред обсъжданите въпроси е и начинът, по който се определя правото на социална подкрепа. Според Ефремова индивидуалната оценка на потребностите трябва да бъде разглеждана в контекста както на социалната, така и на здравната система.

"Когато се оценяват потребностите на човек с увреждане, разговорът често е за това какво не можеш да правиш, а трябва да се пита и какво можеш да правиш", коментира министърът.

Тя постави въпроса дали решението на ТЕЛК трябва да остане единственото основание за достъп до определени форми на социална подкрепа. В момента близо 900 000 души в България имат експертни решения на ТЕЛК, като държавата подготвя допълнителни механизми за контрол върху издаването им.

Ефремова съобщи, че може да се направи преглед както на вече издадените решения, така и на процедурата за новите. Сред възможностите е използването на съвременни технологии при проверките и оценяването.

"Готови сме да въведем нови механизми. Защо не и изкуствен интелект, но никога самостоятелно", заяви социалният министър.

Тя посочи, че ограничаването на фалшивите ТЕЛК решения може да промени броя на хората, които автоматично получават определени социални плащания.

Над 600 социални услуги за деца, част от тях с незапълнен капацитет

В отговор на исканията на майките на деца с увреждания за по-сериозна държавна подкрепа Ефремова представи и развитието на социалните услуги през последните две десетилетия.

По думите й в хода на 20-годишната реформа в страната са разкрити над 600 социални услуги за деца, включително дневни центрове и други форми на подкрепа за семействата. При планирането им се отчитат броят на жителите и специфичните потребности в отделните общини.

"Има много социални услуги към общините. Факт е, че не са запълнени като капацитет", посочи Ефремова.

Министърът заяви, че предстои да бъдат обсъдени потребностите на всички групи, които използват услугите по Закона за личната помощ, както и начинът, по който работят съществуващите механизми за социална подкрепа.