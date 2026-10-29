Български храни и земеделски технологии с нови перспективи в Азербайджан

България и Азербайджан обсъдиха нови възможности за разширяване на търговията със селскостопански продукти и задълбочаване на партньорството в аграрната наука. Това стана на среща между заместник-министъра на земеделието и храните Крум Неделков и посланика на Азербайджан у нас Елмар Маммадов. Сред основните идеи е създаването на съвместна работна група, която да подпомага развитието на конкретни проекти в земеделския сектор. Двете страни проявяват интерес и към установяването на по-тесни контакти между своите университети и научни институти.

Нови възможности за българските производители

„България разглежда Азербайджан като приоритетен и надежден стратегически партньор. Виждаме потенциал за разширяване на търговията със селскостопански продукти и за обмен на опит в области от взаимен интерес“, заяви заместник-министър Крум Неделков.

Той подчерта, че страната ни има утвърдени традиции в производството на пшеница и слънчоглед, както и на земеделски продукти с висока добавена стойност. Именно тези възможности бяха сред обсъжданите направления за развитие на двустранната търговия.

От своя страна посланик Елмар Маммадов изтъкна стратегическия характер на отношенията между София и Баку. Той припомни декларациите за стратегическо партньорство от 2015 и 2024 г., които създават основа за разширяване на сътрудничеството в различни икономически области.

Подготвят съвместна работна група

Важна част от разговора беше предложението за създаване на специализирана българо-азербайджанска работна група по земеделие. Нейната задача ще бъде да улеснява контактите между институциите и да подпомага практическото осъществяване на съвместни инициативи.

Крум Неделков изрази подкрепа за идеята и уточни, че след като българската страна получи информация за състава на азербайджанската група, ще бъдат предприети стъпки за определяне на представителите на страната ни и координиране на бъдещата работа.

Университетите и науката също влизат в партньорството

България и Азербайджан обсъдиха и възможностите за сътрудничество между Селскостопанската академия, българските аграрни университети и научните организации в Азербайджан. Сред перспективите е обменът на знания, опит и научни разработки в области от взаимен интерес.

Посланик Маммадов посочи, че развитието на международните академични партньорства е сред неговите приоритети. Той изрази готовност да съдейства за установяване на преки контакти между висшите училища в двете държави, които да послужат като основа за бъдещи съвместни образователни и научни инициативи.