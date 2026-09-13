Тунис е сред най-големите производители на зехтин в света-но го няма на етикета
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
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86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Итария измести Испания, Турция катери върха
Докато българските производители изхвърлят продукцията си заради ниски изкупни цени, във Великобритания има растящ недостиг
Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
30 процента скочи цената на лимоните
България има шанс да влезе в голямата игра, ако първо модернизира овощарството си
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Важна е връзката азотни торове - зърнени култури
Данни на НСИ показват сериозно изоставане спрямо средните доходи
Пазарът на земеделска земя слабо е отразил драстичния срив на реколтата
Случаят беше идентифициран след рутинно наблюдение на селскостопански животни в Англия
В определени селскостопански сектори обаче има видими постижения
Европейската комисия бие тревога
В Кнежа покачването на заплатите за 4 години е със 161%
Пилотът е загинал на място, сигналът е подаден от неговия син
Конфликтът в Украйна поражда вълна от престъпност в селските райони на Великобритания
Кой загуби и кой спечели в аграрния сектор
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