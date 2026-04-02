Заплашени ли сме от нова криза при цените на храните?

Стар лаф в търговията със стоки гласи, че Близкият изток „продава въглеводороди, за да купува въглехидрати“. Пустинните държави изпращат своя петрол и природен газ, а към тях идват пшеница и ориз. В Персийския залив обаче се произвеждат няколко неща, които са от решаващо значение за световното производство на храни: азотни торове като карбамид и амоняк, както и газът, използван за тяхното производство, пише колумнистът на Bloomberg Хавиер Блас, припомня investor.bg.

Така че войната в Иран – и блокирането на Ормузкия проток – предизвика предупреждения за пореден пристъп на инфлация при храните, подобна на тази, която последва руската инвазия в Украйна. Въпреки опасенията пазарът на селскостопанска продукция не е изложен на риск днес, поне в краткосрочен план. Цената на петрола може да се е покачила, но изобилните световни запаси от храна действат коригиращо на цените на стоките.

Разбира се, обичайните предупреждения важат за войната на САЩ и Израел срещу Иран: Продължителен или по-широк конфликт би преобърнал всякакви пазарни предположения. Засега обаче ситуацията не е като през 2022 г., когато силите на Владимир Путин атакуваха житницата на Европа, превръщайки земеделските земи в бойно поле. По това време Русия и Украйна заедно представляваха една четвърт от световния износ на пшеница и ечемик, приблизително 15% от царевицата и почти половината от всички слънчогледови семена.

Вместо плодородна земя, Третата война в Персийския залив се води около пустини и морска ивица. За централните банкери, които се тревожат за нарастващите цени на горивата, това е добре дошла разлика. Стабилността в земеделския сектор предлага важно облекчение на инфлацията. Преди четири години цените в супермаркета повишиха разходите на домакинствата. Засега сметките за хранителни стоки са по-стабилни.

От началото на войната на 28 февруари цените на пшеницата и царевицата са се повишили едва с 4%. Соята е поскъпнала с около 1%, докато оризът е поевтинял с близо 6%. За разлика от това, през първите два месеца на руско-украинската война цените на европейската пшеница се повишиха с над 70% до рекордните 450 евро. Днес те са около 200 евро.

Значението на ориза често се пренебрегва на Запад, но той е основната храна за половината от населението на света, включително около един милиард недохранени хора в Азия и Западна Африка. Най-тежките бунтове по време на продоволствената криза от 2007-2008 г. не бяха заради цената на хляба, а заради цената на купа ориз. В момента референтните цени на зърнените култури на едро в Азия се приближават до 19-годишно дъно от 350 долара за тон.

Не само стоките на едро предлагат облекчение. Цените на електроенергията остават стабилни, предпазвайки пекарните, преработвателите на храни и супермаркетите от скокове в цените от типа, който наблюдавахме през 2022 г. Нито пък опаковките стават по-скъпи; преди четири години цените на картона и стоманата достигнаха рекордно високи нива.

И все пак предупрежденията по отношение на храните не са напълно за пренебрегване. Според тях цените на хранителните продукти днес не са проблемът, а влиянието на поскъпването на торовете върху бъдещите реколти. Азотните торове от Персийския залив не могат да достигнат световния пазар през Ормузкия проток. В същото време недостигът на природен газ принуждава азиатските заводи за торове да ограничат производството.

Цената на карбамида в САЩ се повиши до близо 690 долара за тон, което е с около 60% повече от нивата преди войната. През 2022 г. цената му достигна пик от близо 900 долара, тъй като светът за кратко загуби руските доставки и много европейски заводи трябваше да затворят, тъй като цените на газа скочиха.

Песимистите предупреждават, че без торове селскостопанското производство ще се срине, което ще доведе до недостиг на храна до следващата реколта. Добивът на зърнени култури обикновено спада с около 40% след година без азотни торове. Но е малко вероятно фермерите да свият употребата им до нула веднага, намаляването ще бъде поетапно. Всяко въздействие върху реколтата първоначално ще бъде по-малко.

Нещо повече, азотните торове не са единствените, които се използват в земеделието. Фосфатът и калиевият карбонат са еднакво разпространени. Цената на калиевия хлорид скочи с повече от 400% до 1200 долара след началото на войната в Украйна, тъй като износът от Русия и Беларус беше ограничен. Днес калиевият хлорид се търгува при цена от 370 долара, което е малка промяна, откакто САЩ и Израел започнаха да бомбардират Иран.

Притесненията относно торовете също така пренебрегват това как работи селскостопанската икономика на повечето развиващи се страни. В Азия, по-специално, торовете са силно субсидирани, така че високите цени не предвещават хранителна криза, а по-скоро фискален шок, тъй като правителствата понасят основната тежест от увеличението на разходите.

За щастие, днес сме по-добре подготвени да се справим с ударните вълни на войната. Развиващите се страни работят усилено за укрепване на своите селскостопански индустрии, като въвеждат предпазни мрежи, за да компенсират нарастващите производствени разходи. Международните банки за развитие могат и трябва да направят повече, за да помогнат, където е необходимо, посочва Блас. Световните запаси от пшеница и ориз също са изобилни след няколко добри години.

По време на продоволствената криза през 2007-2008 г. световните запаси от пшеница бяха на 26-годишно дъно от около 129 млн. тона. Сега те са близо до максимума си от 280 млн. тона. Същото важи и за ориза, където запасите бяха само 75 млн. тона през 2007-2008 г. и са 190 млн. тона днес. Вярно е, че голяма част от това количество е концентрирано в Индия и Китай, но това създава буфер.

Ако САЩ не успеят да намерят изход от тази война, разходите за енергоносители и торове може да се повишат до точка, в която селскостопанската индустрия ще се пречупи. Но засега все още не сме стигнали дотам.



