Нещо става с нивите. Промяна в цените

Пазарът на земеделска земя слабо е отразил драстичния срив на реколтата от пролетници през последните стопански сезони. През 2024 г. едва 2,5% е понижението на средната цена на нивите в Добричка област в сравнение с 2023 г. Един декар чернозем се е търгувал за 3531 лв. В същото време за отбелязване е фактът, че спрямо средната стойност за страната от 1697 лв./дка, през 2024 г. средната цена на нивите в Добрич е повече от двойно по-висока, пише agri.bg.



На практика черноземът в Добруджа е със 108,1% по-скъп от нивите в останалите части на България.

По данни на Териториалното статистическо бюро средните цени на земята в Добруджа през последните 8 години вървят нагоре със съвсем леки колебания. През 2017 г. един декар се е търгувал за 2032 лв., докато сега стига 3531 лв.

Най-скъпи са били земеделските парцели през 2023 г., когато средната цена на сделките е била 3623 лв. Тогава брокерите на недвижими имоти отчетоха продажби в някои общини на 4 404 лв./дка.

На следващата стопанска година пазарът продължава тази тенденция. Статистиката отчита, че най-скъпи през 2024 г. са били нивите в община Каварна, за които са сключени сделки за средно 4 419 лв./дка. След нея са общините Добричка с 3 645 лв./дка и Генерал Тошево - с 3 527 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделки със земя в община Балчик - 2 856 лв./дка.

През първата половина на 2025 г. пазарът на земеделска земя у нас се коригира като цените намаляват в повечето региони, показват анализите на брокерите на недвижими имоти. Те отчитат намалено търсене и по-ниски продажни цени. Основните причини за това са няколко. Самите арендатори вече не са така активни в търговията със земя.

Причините - високите разходи за производство, слабите добиви, ниските изкупни цени на зърнените култури и натрупването на дългове за семена, гориво, торове, препарати за растителна защита и машини.

От друга страна самите собственици на земя имат нереалистични очаквания и излизат конкретно в Добруджа с оферти от 5000 до 6-7000 лв./дка. Това води до невъзможност да се срещнат търсенето и предлагането.

Факторите, които влияят върху ценообразуването при сделките със земя са много – категория, големина на парцела, разположение, обвързаност с договор и т.н. Най-важна за инвеститорите е доходността, която черноземът носи. На фона на слабите добиви от половината земеделски култури очакванията са за още спад в цените на земеделската земя.

