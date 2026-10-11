Кораби отказват българско зърно! Страшен риск за износа

Българският износ на зърно е изправен пред сериозна опасност заради нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Зърнопроизводители предупреждават, че някои транспортни компании вече отказват превози от българските пристанища, а застраховките и разходите за корабоплаване продължават да растат. Над 90% от износа на българско зърно преминава през пристанищата във Варна и Бургас, което прави страната ни силно зависима от сигурността на морските маршрути. При евентуално блокиране на търговията последиците могат да бъдат тежки не само за земеделците, но и за цените на вносните стоки у нас.

Корабите намаляват, транспортът поскъпва

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов предупреждава, че ситуацията в Черно море вече създава сериозни затруднения за българските износители. „Повече от 90% от износа ни минават през двете пристанища - Бургас и Варна. Това може да създаде огромен проблем“, посочва той пред Нова телевизия.

По думите му все по-малко корабни компании са готови да поемат риска да навлизат в Черно море, а намирането на превозвачи става все по-трудно. В същото време разходите за морски транспорт нарастват и пряко намаляват сумите, които земеделските производители получават за продукцията си.

Само за един ден голям международен търговец, работещ и на българския пазар, е увеличил премията си с 3 евро на тон, съобщават представители на бранша. Това е конкретен пример за поскъпване, а не общо увеличение за всички превози.

Застраховките скачат, сметката плащат производителите

Според председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова най-голямото притеснение е увеличаването на застрахователните премии за корабите, които навлизат в рисковите райони.

„Изключително притеснително е поради това, че ще бъдат вдигнати застраховките на корабите, които влизат в Черно море. Това автоматично ще бъде платено, разбира се, от всеки един, който произвежда каквато и да е продукция, която трябва да бъде качена на кораб“, заявява тя.

Допълнително затруднение създава и повишаването на таксите за преминаване през Босфора и Дарданелите.

Президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани капитан Димитър Димитров обяснява, че увеличената премия за военен риск се заплаща от корабособственика, който впоследствие прехвърля разхода върху наемателя на кораба.

Така дори предварително договорен превоз може да стане по-скъп. За българските зърнопроизводители това означава по-ниски приходи, защото международните борсови цени не се определят от транспортните им разходи.

Пет милиона тона пшеница няма как да тръгнат по суша

Най-тревожният сценарий е пълно или продължително блокиране на морската търговия в Черноморския басейн. Според Илия Проданов подобно развитие би имало опустошителни последици за българското земеделие.

„Към момента дори не искам да си представям такава хипотеза, защото това би било трагедия за българското земеделие! Някой да си представи, че ще изнесе 5 милиона тона пшеница по сухопътен път, е просто абсурдно!“, предупреждава той.

Проданов посочва, че Черноморският регион има огромно значение за световната търговия със зърно. Според него едновременното отпадане на доставките от Русия, Украйна и останалите износители в басейна би предизвикало сериозна продоволствена криза на международните пазари.

Засега обаче корабоплаването не е прекъснато. След последните нападения плавателните съдове променят маршрутите си, като се стремят да избягват районите с повишен военен риск.

Капитан Димитър Димитров обяснява, че корабите, които пътуват между българските пристанища и Босфора, вече предпочитат маршрути близо до брега, в териториалните води на крайбрежните държави.

Опасността стига и до цените в магазините

Проблемът не се ограничава само до износа на пшеница и слънчоглед. По-високите застраховки и транспортни разходи могат да се отразят и върху цените на стоките, които България внася по море. „При заплащане на завишена застрахователна премия ще се увеличи себестойността и естествено ще последва повишаване на цените на вносните стоки“, предупреждава капитан Димитров.

Това означава, че продължителното напрежение в Черно море може да се усети не само от земеделските стопани и търговците, но и от крайните потребители.

На 9 октомври министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че към онзи момент няма отказани кораби за и от България и не съществува непосредствен риск от спиране на търговията със зърно и слънчоглед. Той подчерта, че министерството поддържа тесен контакт със зърнопроизводителите и следи развитието на ситуацията.

Предупрежденията на бранша обаче показват, че опасенията за бъдещите превози остават, особено при нови нападения или допълнително повишаване на застраховките.

Търсят се алтернативни пътища за българската реколта

Зърнопроизводителите посочват, че натискът върху износа се засилва и от проблемите със сухопътния транспорт и ниското ниво на река Дунав, което ограничава възможностите за речни превози.

Според Радостина Жекова е необходимо да се развият алтернативни железопътни маршрути към Турция и Гърция, които да могат да поемат част от товарите при сериозни затруднения в Черно море.

Илия Проданов също поставя акцент върху дългосрочните решения за износ през други морета и пристанища. Той подчертава значението на колективната морска сигурност на европейско равнище.

Засега най-лошият сценарий остава хипотетичен, но поскъпването на транспорта и застраховките вече е реален проблем. А за България, която изнася милиони тонове зърно годишно, всяко продължително затруднение по черноморските маршрути може да се превърне в сериозно икономическо изпитание.