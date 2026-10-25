Андрей Райчев бръкна в раната. Край на илюзиите вляво, начало на битката вдясно

Щабът на Илияна Йотова изигра мързелив мач. Това коментира социологът Андрей Райчев в студиото на бТВ, като анализ за малката разлика между действащия президент и Андрей Гюров.

Гюров правеше през цялото време позитивни послания, а серията партийни лидери които го подкрепяха, мощно агитираха за него. В същото време в социалните мрежи неговите симпатизанти развиваха негативна кампания. Всичко бе много добре организирано, за разлика от кампанията на Йотова. Кой застана зад нея, защо в интернет кампанията й беше нула, попита Райчев.

Президентската кампания мина на заден план, изместена от темите за цените, и за войната. Сега кампанията влиза в решителния си етап, коментира и лидерът на БСП Крум Зарков. Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, допълни той.

Според него основният въпрос през следващите 7 дни ще бъде отново геополитическият. Зарков заяви, че Илияна Йотова защитава по-балансираната политика, докато Гюров - ястребската.

Не се съмнявам в победата на Йотова и ние в БСП ще продължим да даваме всичко от себе си за това, каза Крум Зарков.

Време е илюзионистичната политика на "Прогресивна България" да приключи, трябва мобилизация, категоричен бе Андрей Райчев. По отношение на Гюров той заяви, че на дневен ред излиза драматичният въпрос за лидерството в тяхното обществено пространство.