Залогът за балотажа се вдига. Социолозите с прогноза

С близките резултати между Илияна Йотова и Андрей Гюров залогът за балотажа веднага се вдигна, коментира шефът на "Алфа рисърч" Боряна Димитрова. Според нея разликата в гласовете ще бъде между 50 000 и 70 000. Около 900 000 гласа е отливът на избирателите на "Прогресивна България" спрямо парламентарните избори през април, заяви Димитрова, като каза, че това е основната причина за днешния резултат, а основният въпрос оттук нататък е какво се случва с тези почти милион избиратели.

Също така за днешния резултат са допринесли с неявяването си пред урните и избиратели на ГЕРБ и на ДПС, като 70% от привържениците на Борисов са си останали вкъщи, а по отношение на ДПС процентът е много по-голям - над 85.

Големият въпрос е дали тези резултати са знак към Йотова или към Радев, каза Димитрова. Тя определи като шокираща избирателната активност, която по нейни данни ще е 22,3 процента.

България е разделена на две и това ясно пролича на тези избори, каза Димитрова. Младите дадоха предпочитания за Гюров, а опитните - за Йотова. В големите градове почти еднакво е гласуването за двамата с лек превес в София за Гюров. Ясно изразена е подкрепата в малките гладове за Йотова, посочи Боряна Димитрова.

Добромир Живков от "Маркет линкс" обаче има друг прочит. Той твърди, че под 30 000 е разликата между двамата кандидати за "Дондуков" 2 и към края на вечерта може да има съществен обрат. Според него тези 1 милион оттеглили подкрепата си или негласували за Йотова дават ясна оценка за управлението. По думите на Живков голямо значение има и геополитическият въпрос и удари по кораби в Черно море.

Геополитиката имаше значение на тези избори, съгласи се Боряна Димитрова, като открои очевидният ръст в подкрепата за Костадин Костадинов, като каза, че това са хора, които очевидно подкрепят ясната политика за подкрепа на Русия.