Политическият пиар експерт Диана Дамянова открои три извода на изборите за президент. Първият е, че "Възраждане" удвоява резултати си спрямо парламентарните избори през април 2026 г. Това означава, че някакви леви хора на изток от Радев в момента възраждат "Възраждане", каза Дамянова.

Вторият извод е, че две големи политически партии не гласуваха, като интересното е, че избирателите им послушаха лидерите си за неучастие във вота, добави тя. Нейното изказване обаче се различава от други социолози, които вече обявиха, че над 5% от резултата на Андрей Гюров е благодарение на гласовете на ГЕРБ.

Това, което очаквам следващата седмица, е някой да се разходи до Банкя и да се случат уговорки, но има и възможност електоратът на ГЕРБ да не се съобрази с решенията на Борисов. Това ще бъде нов провал на лидера на ГЕРБ в очите на собствения му електорат, коментира Дамянова.

По отношение на ДПС тя каза, че днешното негласуване срива мита, че някой води насила електората да гласува за определени кандидати. Днес ДПС показа, че е абсолютно стройна организация. Всичко това показа, че балотажът следващата седмица най-вероятно ще се реши не от "Прогресивна България", които след серията от гафове и черни лебеди едва ли ще пуснат бели гълъбчета, а ще се реши от ДПС и ГЕРБ, категорична бе Дамянова. Тя още веднъж поздрави "Възраждане" с удвояването на резултата им.

Третият извод е, че "Прогресивна България" на практика бламира кандидата си, каза Диана Дамянова. Тази причина, заедно с серията от гафове пред последните дни, доведоха до факта, че избирателите, които подкрепиха ПБ - 1,4 млн. през април, сега са се смалили до 500 000, посочи Дамянова. Според нея големият проблем с властта е нейната арогантност.

Според Добромир Живков от "Маркет линкс" обаче отливът от гласуване е заради натрупване на икономически страхове в голяма част от българското общество. Той твърди, че има общо натрупване на разочарование, както и акумулиране на напрежение заради последните събития в Черно море. Затова видяхме, че само една трета от избирателите на "Прогресивна България" потвърдиха вота си от април, а 2/3 просто не излязоха да гласуват, каза Живков. Това означава, че или има ерозия в отношението към "Прогресивна България", или тези избиратели не припознават Илияна Йотова като кандидат за президент, заяви Диана Дамянова.