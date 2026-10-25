Петър Витанов: Някои от нас подцениха тези избори

Остри думи за предизборната кампания и тревожни констатации за избирателната активност направи Петър Витанов след първите резултати от президентския вот. Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ заяви пред БНТ, че не помни толкова ожесточена кампания, изпълнена с компромати и лични атаки. Според него тя е отблъснала част от избирателите, а предварителните прогнози за голяма преднина на Илияна Йотова също са повлияли върху решението на някои хора да не гласуват.

„По-кална кампания аз не съм виждал“, заяви категорично Витанов в специалното изборно студио на обществената телевизия. Той определи компроматите като една от причините за ниската активност и обясни, че част от симпатизантите на Йотова са останали с впечатлението, че победата й е практически осигурена още на първия тур. По думите му първоначалните социологически проучвания са показвали преднина от 10, 15 и дори 20 процентни пункта, което според него е създало погрешно усещане за липса на сериозна конкуренция.

Витанов посочи и друг фактор за слабата активност - призивите на отделни политически лидери гражданите да не участват във вота. Той даде особено тревожен пример с „цели секции, цели села, в които няма нито един гласувал“. Депутатът не уточни кои са тези населени места, но изтъкна, че подобни случаи показват колко силно е било отдръпването на част от избирателите.

Според Витанов голяма част от българите са възприели първия тур като своеобразна подготовка за решаващия сблъсък след седмица. Затова той смята, че същинската битка за президентския пост предстои на балотажа. Думите му прозвучаха на фона на първите екзитполове, които показаха значително по-малка разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров от тази в някои предизборни прогнози.

Преди това пред журналисти в предизборния щаб на Йотова Витанов направи и откровено признание: „Имам усещането, че някои от нас подцениха тези избори.“ Той призна също, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици, докато опонентите й очевидно са се справили по-добре с тази задача.

Витанов посочи, че вътрешните им данни от екзитполовете показват по-голяма преднина за Йотова от някои публично обявени резултати. Въпреки това подчерта, че е необходим сериозен анализ на пропуските и промяна в подхода през седмицата преди балотажа. Според него формацията трябва да намери начин да достигне до онези свои симпатизанти, които не са били достатъчно ангажирани в първия тур.

„Ниската избирателна активност е оценка на цялата политическа класа“, заяви още Петър Витанов.