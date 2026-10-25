Социолозите: Ерозия в ПБ, ГЕРБ с подкрепа за Гюров, бойкот на ДПС

Две трети от вота на Прогресивна България, даден през април, сега не е потвърден. Това е ерозия на избирателите на ПБ, коментираха социолозите Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" и Добромир Живков от "Маркет линкс" минути следпървите резултати от екзитполовете на президентските избори. Те показаха преднина за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, но с разрика под три процента спрямо Андрей Гюров и Георги Кандев.

По отношение на Гюров резултатът показва, че той е успял да привлече симпатизанти извън традиционната подкрепа на ПП-ДБ. Тези две партии - ПП и ДБ, регистрират спад спрямо парламентарните избори през април, но над 5% от гласовете за Гюров са дошли от ГЕРБ, съобщи Добромир Живков.

Бойкот от страна на ДПС, отчете Геновева Петрова. Макар гласовете на ДПС да са разпределени равномерно между двамата кандидати, налице е бойкот на избирателите в днешния ден. Не само в Кърджали, областта, в която днес има най-ниска избирателна активност, но и в почти всички бастиони на ДПС днес часове наред нямаше избиратели пред урните. Може да се каже, че това е било организирано решение, спуснато на членовете и симпатизантите на ДПС, което най-вероятно е продиктувано като реакция от натиска срещу кметовете им, каза Петрова.