От щаба на Йотова с първи думи след вота. Основната цел до балотажа

Пълна мобилизация на избирателите и активна кампания в цялата страна през оставащата седмица до балотажа. Това е основната цел на инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви д-р Емил Стоименов в първия коментар от предизборния щаб след края на изборния ден пред NOVA.

Той благодари на гражданите, подкрепили Йотова и Вълчев на първия тур, като уточни, че от щаба очакват резултатите от паралелното преброяване, преди да направят окончателна оценка на представянето си.

Стоименов коментира и ниската избирателна активност, като допусна, че част от гражданите са се успокоили след парламентарните избори на 19 април и са приели, че политическата ситуация в страната вече е нормализирана.

Според него обаче процесът на промяна не е приключил. Той припомни предишното управление, което определи като „сглобката с Пеевски“, и изрази мнение, че именно недоволството от него е довело до по-високата активност на парламентарния вот. „Истината е, че ние далеч все още не сме си върнали обратно държавата и тази битка все още предстои“, заяви Стоименов.

Представителят на инициативния комитет посочи, че предстои анализ на кампанията и на възможностите за достигане до повече избиратели. Той допусна, че първоначалните социологически прогнози, които са показвали значителна преднина за Йотова и Вълчев, също може да са допринесли за по-слабата мобилизация.

Въпреки това Стоименов защити проведената кампания. По думите му двамата кандидати са посетили десетки населени места в цялата страна и са заложили на позитивни послания, докато срещу тях е била водена негативна кампания. Като друга възможна причина за ниската активност той посочи липсата на собствени кандидатпрезидентски двойки на някои от големите опозиционни партии.

Попитан каква ще бъде стратегията на щаба през следващите седем дни, Стоименов беше категоричен: „Пълна мобилизация в абсолютно цялата страна, множество срещи, колкото е възможно повече“.

Той призова всички граждани да участват във втория тур на 1 ноември, независимо от политическите си предпочитания. „Призоваваме всички свободни и мислещи хора да застанат зад Илияна Йотова“, заяви представителят на инициативния комитет.

По отношение на евентуална подкрепа от ГЕРБ, „Възраждане“ и други политически формации Стоименов обясни, че е твърде рано да се говори за официални преговори, преди да станат ясни резултатите от паралелното преброяване. Той обаче не изключи възможността за търсене на подкрепа и подчерта, че основният приоритет ще бъде обръщението към всички български граждани, независимо от партийната им принадлежност.

Представителят на инициативния комитет изрази притеснение и от възможността ниската избирателна активност да се повтори на балотажа. Според него подобен сценарий би поставил под съмнение обществената легитимност на бъдещия държавен глава.

Той заяви, че екипът на Йотова и Вълчев съзнателно е избрал да не води кампания с лични нападки срещу политическите опоненти. По думите му този подход ще бъде запазен и през седмицата до балотажа. Той уточни, че кандидатпрезидентската двойка ще продължи да коментира политически решения и факти, но няма да атакува личностите на своите опоненти.