Витанов избухна след вота: По-кална кампания не съм виждал

„По-кална кампания аз не съм виждал.“ С тези остри думи депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира президентските избори в специалното студио на БНТ. Той призна, че щабът на Андрей Гюров е успял да мобилизира повече избиратели, но изрази увереност, че Илияна Йотова разполага със значително по-голям резерв от гласове за балотажа. Витанов направи и тревожна констатация за рекордно ниската избирателна активност, като посочи, че има цели населени места, в които не е гласувал нито един човек.

„По-кална кампания аз не съм виждал. Тя беше компроматна и отблъсна част от избирателите“, заяви депутатът. Според него част от привържениците на Йотова са били подведени от големите разлики между основните кандидати, които първоначално са показвали социологическите проучвания. Преднината от 10, 15 и дори 20 процентни пункта създала впечатлението, че изходът от първия тур е предрешен, и това демотивирало част от хората да отидат до урните.

Витанов посочи и друга причина за слабата активност - призивите на някои политически лидери избирателите да не участват във вота. „Има цели секции, цели села, в които няма нито един гласувал“, заяви той. По думите му голяма част от гражданите очакват истинският политически сблъсък да се състои следващата седмица, когато ще бъде вторият тур на президентските избори.

Депутатът не скри разочарованието си от ниската активност. „Очаквах по-голяма активност. Това е най-ниската избирателна активност по време на целия преход и да се преструваме, че не е проблем, не е редно“, подчерта той. Витанов призна и по-доброто представяне на политическите опоненти по отношение на мобилизацията.

„Колегите от другия щаб (Гюров-Кандев) са успели да мобилизират повече избиратели. Те са на предела на своята мобилизация, респективно са се представили по-добре. Ние имаме много по-голям резерв“, заяви представителят на „Прогресивна България“. Той изрази надежда, че по-малката от очакваната разлика между двамата претенденти ще мотивира значително повече хора да гласуват на балотажа.

В специалното студио на БНТ Витанов коментира и напрежението в Черно море след атаките срещу кораби. Според него реакцията на българските власти не се е различавала съществено от предприетото в съседна Румъния. „Ние не направихме абсолютно нищо по-различно от това, което направи Румъния. С една малка разлика - имаше висок дипломатически демарш спрямо руския посланик, което Никушор Дан не направи“, посочи депутатът.

Той засегна и скандала около инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, в който беше намесено името на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Според Витанов случаят е бил използван от политическите противници за атаки срещу управляващите. „Истеризирането по тази тема беше използвано политически от нашите опоненти“, заяви той, без да навлиза в допълнителни подробности за самия инцидент.

Особено остър беше коментарът му за арестите на кметове и бойкота на изборите в определени населени места. Витанов изрази мнение, че отказът от гласуване не е продиктуван от солидарност със задържаните местни управници. „Цели населени места правят нещо като бойкот по друга причина, а не заради задържането на кметовете. Малцина са убедени в тяхната невинност“, каза той.

Депутатът направи и предположение за политическите мотиви зад отказа от участие във вота. Според него в определени среди има очаквания за бъдещи договорки, които влияят върху поведението на избирателите. „Причината, поради която не се насърчаваха хората от определен етнос и определена политическа партия да гласуват, е очакването за бъдещо търгуване“, заяви Витанов.