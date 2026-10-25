Йотова и Гюров на балотаж. Голямата изненада с резултатите

Президентът Илияна Йотова води на изборите за държавен глава, но битката с Андрей Гюров се оказва изключително оспорвана. И четирите социологически агенции, които представиха първите си екзитполове към 19 часа, дават преднина на настоящия президент, като разликата между двамата основни претенденти варира от едва 0,6 до 4,1 процентни пункта. Първоначалните прогнози сочеха преднина на Йотова от 15 процента.

Данните на „Алфа Рисърч“, „Маркет ЛИНКС“, „Тренд“ и „Мяра“ очертават балотаж между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев. Третото място остава за Костадин Костадинов и Петър Волгин.

„Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“: Разлика от 2,9 и едва 0,6 пункта

Според екзитпола на „Алфа Рисърч“, представен по БНТ, Илияна Йотова получава 35,3% от гласовете, а Андрей Гюров я следва с 32,4%. Разликата между двамата е 2,9 процентни пункта. На трето място е двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин с 12,6% подкрепа.

Още по-напрегната картина показват данните на „Маркет ЛИНКС“. Според тях Йотова събира 32,2% от гласовете, докато Гюров получава 31,6%. Това означава, че двамата са разделени само от 0,6 процентни пункта. Костадин Костадинов е трети с 13,05% подкрепа.

„Тренд“ и „Мяра“: Йотова също е първа

Двете социологически агенции, които представиха своите екзитполове по NOVA, потвърждават подреждането на първите трима кандидати. Различават се обаче процентите и дистанцията между основните претенденти.

Според „Тренд“ двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 36,5% от гласовете, а Андрей Гюро Георги Кандев събира 32,4%. Разликата е 4,1 процентни пункта, което е най-голямата преднина за Йотова сред четирите представени екзитпола.

Трети според „Тренд“ са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 14%. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 3,4%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,7%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,6% от гласувалите.

Данните на „Мяра“ показват 35,2% подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу 32,2% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Така разликата между тях е точно 3 процентни пункта. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,4%.

Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 3,9%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,3% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,6%. Според „Мяра“ 4,8% от избирателите са отбелязали „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност - около 1,4 милиона души

Сериозно впечатление прави ниската избирателна активност, която и четирите агенции оценяват на около 21-22%. Според „Алфа Рисърч“ към 19 часа до урните са отишли 22,3% от имащите право на глас, или приблизително 1 470 000 души.

„Маркет ЛИНКС“ отчита активност от 21,03%, което означава около 1 410 000 гласували. Според „Тренд“ избирателната активност е 21,3%, а по данни на „Мяра“ тя достига 21,2%.

Балотажът е на 1 ноември

Според предварителните данни следващата неделя, 1 ноември, България ще трябва да избере своя държавен глава на втори тур. На него се очаква да се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров, като разликите в първите екзитполове подсказват колко важно ще бъде поведението на избирателите през следващата седмица.

Окончателните резултати от първия тур ще станат ясни след преброяването на бюлетините и обработването на протоколите от Централната избирателна комисия.