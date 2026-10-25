Поколенията разделиха вота за президент. Кой избра Йотова и кой Гюров

Българските избиратели от различните поколения направиха интересен избор на първия тур на президентските избори. Андрей Гюров получава най-силна подкрепа сред младите хора до 30 години, докато Илияна Йотова има преднина сред гласоподавателите между 31 и 60 години. Това показват данните от екзитпола на „Алфа Рисърч“. Разликите в предпочитанията очертават любопитна картина на фона на оспорваната надпревара за „Дондуков“ 2.

Най-категорично предимството на Андрей Гюров се проявява сред избирателите на възраст между 18 и 30 години. За кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев са гласували 38% от участвалите във вота млади хора. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 31% подкрепа в същата група, което означава преднина от седем процентни пункта за Гюров. Костадин Костадинов и Петър Волгин привличат 9% от гласовете на най-младите избиратели.

При хората между 31 и 60 години обаче подреждането се променя. Илияна Йотова излиза начело с 35% подкрепа, докато Андрей Гюров получава 33%. Разликата между тях е едва два процентни пункта, което показва почти изравнени позиции сред тази голяма възрастова група. Костадин Костадинов събира 13% от гласовете, което е с четири пункта повече от резултата му сред най-младите.

Данните очертават две различни тенденции. При младите избиратели Гюров има отчетливо предимство, докато сред хората в активна възраст Йотова успява да излезе напред. Именно близките резултати между двамата основни претенденти в групата от 31 до 60 години са сред интересните особености на изборния вот.

При най-възрастните избиратели над 60 години прави впечатление друг показател. Едва 2% от участвалите в гласуването в тази група са избрали опцията „Не подкрепям никого“. Това е най-ниският дял на този отговор сред разгледаните възрастови групи.

В общото подреждане на първия тур Илияна Йотова запазва преднината си пред Андрей Гюров според предварителните резултати на социологическите агенции. Данните за различните поколения обаче показват, че подкрепата за двамата не е разпределена еднакво сред избирателите. Именно различията във възрастовия профил на гласувалите са един от интересните фактори за анализ преди балотажа на 1 ноември.