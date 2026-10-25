Интригата за „Дондуков“ 2 продължава. Нови числа пренаредиха разликите

Илияна Йотова запазва първото място на президентските избори, а Андрей Гюров остава основният й съперник за балотажа на 1 ноември. Новите данни от паралелното преброяване на 95% на агенция „Мяра“ показват 34,9% подкрепа за настоящия президент срещу 32,1% за Гюров. Разликата между двамата е 2,8 процентни пункта. Подобна картина очертават и резултатите на „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, като и трите агенции поставят Костадин Костадинов на трето място.

„Мяра“ с нови резултати при 95% паралелно преброяване

Според най-новите данни на „Мяра“, представени по БНТ, кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,9% от гласовете. На втора позиция са Андрей Гюров и Георги Кандев с 32,1%, а трети остават Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% подкрепа.

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов с 4,3%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,5% от гласувалите.

В сравнение с предишните данни от 70% паралелно преброяване подкрепата за Йотова се увеличава от 34 на 34,9%, а тази за Гюров - от 31,3 на 32,1%. Разликата между двамата се променя минимално - от 2,7 на 2,8 процентни пункта. Избирателната активност според „Мяра“ вече е 22,1% при предходна оценка от 20,8%.

„Алфа Рисърч“: Йотова води с 3,9 пункта

Данните от паралелното преброяване на 70% на „Алфа Рисърч“, представени по БНТ, показват малко по-голяма преднина за настоящия президент. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,7%, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събират 31,8% подкрепа.

Разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки е 3,9 процентни пункта. На трета позиция са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,9% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,7%.

Според агенцията 4,4% от избирателите са предпочели „Не подкрепям никого“. Избирателната активност е 22,3%.

„Маркет ЛИНКС“: Само 1,1 пункта между Йотова и Гюров

Най-малка разлика между основните претенденти показват окончателните данни от екзитпола на „Маркет ЛИНКС“, представени по бТВ. Според тях Илияна Йотова получава 32,6% подкрепа, а Андрей Гюров - 31,5%. Така двамата са разделени от едва 1,1 процентни пункта.

Костадин Костадинов остава трети с 13,5%. Агенцията отчита избирателна активност от 22,8%, която е най-високата сред трите разглеждани изследвания.

В сравнение с първоначалния екзитпол на „Маркет ЛИНКС“ подкрепата за Йотова нараства от 32,2 на 32,6%, а тази за Гюров се променя от 31,6 на 31,5%. Преднината на настоящия президент се увеличава от 0,6 на 1,1 процентни пункта.