ЦИК припомни ключава забрана в деня на това
Ветото важи до 20 часа в неделя
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Ветото важи до 20 часа в неделя
Това каза Георги Харизанов по повод проблема
Това съобщи говорителят на Комисията Александър Андреев
София. ГЕРБ печелят 27,6%, а БСП – 20,2% от гласовете на евроизборите, сочат данни на агенция Медиана, цитирани от ТВ 7. За ДПС са гласували 14,5% от...